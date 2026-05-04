الزمالك يحذر سداسي الفريق بسبب مواجهة سيراميكا

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة الكرة بنادي الزمالك قامت بتحذير السداسي ناصر منسي وخوان بيزيرا ومحمود بنتايج ومحمود الونش وأحمد فتوح ومحمد إبراهيم من ضرورة التركيز خلال مواجهة الزمالك القادمة أمام سموحة.

وتابع الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن جاء ذلك التحذير لعدم الحصول على اي كروت صفراء لعدم الغياب في المباراة الأخيرة في الدوري أمام سريانيا خصوصا أن الفريق سيحتاج لخدمات كل لاعب في القائمة.

وكان قد قرر مجلس إدارة نادي الزمالك توفير 25 حافلة لنقل جماهير القلعة البيضاء إلى ستاد الجيش ببرج العرب، لحضور مباراة سموحة المقبلة في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.