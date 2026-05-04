قرارات صارمة في معسكر الزمالك بعد خسارة القمة

قال الإعلامي خالد الغندور، إن معسكر نادي الزمالك في الإسكندرية الذي انطلق صباح اليوم شهد مجموعة من القرارات الصارمة أهمها عدم استخدام السوشيال ميديا او كثرة استخدام التليفون او التصفح على مواقع التواصل الاجتماعي من اجل الحفاظ على حالة التركيز داخل المعسكر قبل لقاء سموحة.

وتابع الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن الهدف من القرارت هو عدم تشتيت اللاعبين بما ينشر على السوشيال ميديا والحفاظ على الحالة المعنوية حتى يوم المباراة.

وكان قد قرر مجلس إدارة نادي الزمالك توفير 25 حافلة لنقل جماهير القلعة البيضاء إلى ستاد الجيش ببرج العرب، لحضور مباراة سموحة المقبلة في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.