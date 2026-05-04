المرافعة في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في إمبابة.. اليوم

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين 4 مايو 2026، المرافعة في محاكمة متهم، في القضية رقم 3761 لسنة 2026 جنايات إمبابة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم انضم لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب؛ بأن أحرز ووفر ونقل أموالا وأمد بها جماعة إرهابية.