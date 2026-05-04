لاعب الزمالك السابق: يجب غلق صفحة مباراة القمة والتركيز على مواجهة سموحة

أكد محمود الخواجة، لاعب الزمالك السابق، أنه يجب تغيير سياسة اللعب خلال المباريات المقبلة، مشيرا إلى أن الفريق حالفه سوء توفيق في مباراة القمة.

وقال الخواجة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع المذيع محمد عبدالجليل على قناة نادي الزمالك: "يجب غلق صفحة مباراة القمة والتركيز بشكل كبير في مواجهة سموحة والفريق الأبيض قادر على تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين".

وأضاف: "أتمنى الفوز على سموحة من أجل الاقتراب من الدوري واستعادة الثقة قبل السفر للجزائر ومواجهة اتحاد العاصمة، ولاعبو الزمالك كانوا تحت ضغط خلال مباراتي إنبي والأهلي".