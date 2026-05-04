أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين

علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب وتحركاته في المملكة العربية السعودية والبورصة العالمية، خلال تعاملات اليوم الإثنين 4 مايو 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب دون مصنعية في السعودية اليوم الإثنين 4 مايو 2026:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 556.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 509.75 ريال سعودي.  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 486.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 417.26 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 17299.5ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 3893.3 ريال سعودي.

سعر الذهب عالميا اليوم 

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي؛ بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4613 دولارا أمريكيا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

