رحيل هاني شاكر في باريس.. تحركات رسمية عاجلة لإعادة الجثمان إلى القاهرة

أعلنت وزارة الخارجية تكثيف جهودها لنقل جثمان الفنان هاني شاكر، الذي وافته المنية في العاصمة الفرنسية باريس، إلى أرض الوطن.

وأكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز في برنامج “استوديو إكسترا”، أن السفارة المصرية في باريس تتحرك بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع أسرة الراحل، لإنهاء كافة الإجراءات الرسمية المطلوبة.

وأوضح الجوهري أن ترتيبات الغُسل والتكفين من المقرر الانتهاء منها يوم الاثنين، تمهيدًا لنقل الجثمان إلى القاهرة، حيث من المنتظر وصوله مساء الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة عبر رحلة تابعة لمصر للطيران قادمة من باريس.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا، بما يليق بقيمة الفنان الراحل ومكانته الكبيرة في قلوب المصريين والعالم العربي، مؤكدًا الحرص على إنهاء الإجراءات بسرعة مع الحفاظ على أعلى درجات الاحترام والتقدير.

واختتم حديثه بتقديم خالص التعازي لأسرة الفنان وجمهوره، مشددًا على أن رحيله يمثل خسارة كبيرة للساحة الفنية العربية.