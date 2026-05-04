الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ماذا يحدث بالأسواق| ارتفاع مفاجئ بأسعار الطماطم.. ومتي تعاود الانخفاض؟

الطماطم
شيماء مجدي

تشهد أسعار الطماطم في الأسواق حالة من التذبذب الملحوظ، بعدما عادت للارتفاع مجددًا عقب انخفاض مؤقت خلال الأيام الماضية، في مشهد أربك المستهلكين وأعاد التساؤلات حول مستقبل الأسعار خلال موسم الصيف، خاصة مع تأخر ظهور المحصول الجديد.

ما أسعار الطماطم الآن في الأسواق؟

أكد حسين أبو صدام أن أسعار الطماطم مازالت مرتفعة نسبيًا، حيث يتراوح سعر الكيلو حاليًا ما بين 25 إلى 30 جنيهًا، وذلك وفقًا لجودة الثمار ومناطق البيع المختلفة.

وأوضح أن السوق شهد تراجعًا طفيفًا في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، قبل أن تعاود الارتفاع مرة أخرى، وهو ما وصفه بـ"ردة" في حركة السوق نتيجة عدم استقرار المعروض.

 لماذا تأخرت انخفاضات الأسعار؟

أرجع نقيب الفلاحين استمرار ارتفاع الأسعار إلى تأخر ظهور المحصول الجديد من الطماطم، مشيرًا إلى أن الأسواق تعتمد حاليًا على كميات محدودة من العروة السابقة، وهو ما يضغط على حجم المعروض.

وأضاف أن بداية ظهور المحصول الجديد ستكون اعتبارًا من منتصف مايو، وتحديدًا من يوم 15، وهو ما سيُحدث انفراجة تدريجية في الأسواق مع زيادة الكميات المطروحة.

 متى تنخفض أسعار الطماطم؟

طمأن “أبو صدام” المواطنين بأن الأسعار مرشحة للانخفاض مع دخول الإنتاج الجديد بكميات أكبر، مؤكدًا أن السوق سيتجه نحو الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أنه لن يُسمح بارتفاع سعر كيلو الطماطم خلال الصيف ليتجاوز 20 جنيهًا، في ظل زيادة المعروض وتكثيف الرقابة على الأسواق.

 ماذا ينتظر السوق في الأيام القادمة؟

من المتوقع أن تشهد الأسواق تحسنًا تدريجيًا في الأسعار مع دخول العروة الجديدة، ما يعيد التوازن بين العرض والطلب، ويخفف من الأعباء على المواطنين، خاصة مع ارتفاع استهلاك الطماطم خلال موسم الصيف.

