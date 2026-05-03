الزراعة تكشف عن حقيقة وجود طماطم مسرطنة بالأسواق.. تفاصيل

كشف الدكتور خالد جاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل جديدة بشأن شائعات أزمة الطماطم في السوق، مشيرا إلى أن الفيديو المتداول قديم منذ شهر أكتوبر الماضي وتم نفي كل ما ورد به.

وأضاف الدكتور خالد جاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن تم تداول هذا الفيديو القديم منذ يومين والحقيقة أن الظاهرة الورادة في مقطع الفيديو ترجع للتغيرات المناخية فقط وليس كما يشاع في هذا السياق.

وتابع الدكتور خالد جاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المركز الاعلامي لمجلس الوزراء نفى رش الطماطم بمواد لتسريع النمو، لافتا إلى أن الطماطم المصرية تتصدر للخارج.