تُقدم لأول مرة.. منظومة خدمات غير مسبوقة من الداخلية لحجاج القرعة 2026

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية العليا للحج، عن استكمال كافة الاستعدادات اللوجستية والتقنية لخدمة حجاج القرعة لعام 2026. 

وتأتي هذه الاستعدادات وسط حزمة من "الخدمات النوعية" التي تُقدم لأول مرة في تاريخ حج القرعة المصري، بهدف توفير أقصى سبل الراحة لضيوف الرحمن.

​انطلاق أولى الرحلات.. الاثنين المقبل

و​أكد رئيس الجهاز التنفيذي، أن يوم الاثنين المقبل سيشهد مغادرة أول أفواج الحجاج المصريين متوجهين إلى الأراضي المقدسة. 

وأوضح أن جسراً جوياً مكثفاً سيعمل على مدار الساعة لنقل الحجاج من مختلف المطارات المصرية إلى (مطار الملك عبد العزيز بجدة) و(مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة).

​خدمات "أول مرة": طفرة في رعاية الحجاج

و​شهدت منظومة الحج هذا العام إدخال تحسينات تقنية وخدمية شاملة، من أبرزها:

منظومة التتبع الذكي: لأول مرة، سيتم استخدام تطبيقات ذكية لمتابعة تحركات الحافلات وتفويج الحجاج بين المشاعر المقدسة لضمان عدم التكدس.

تطوير منظومة الإقامة: اختيار فنادق بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة تتميز بالقرب من الحرمين الشريفين، مع تزويدها بعيادات طبية مجهزة بالكامل تعمل على مدار 24 ساعة.

الوجبات والمشاعر: تقديم وجبات جافة وساخنة بنظام "البوفيه المفتوح" في مخيمات منى وعرفات، والتي تم تزويدها هذا العام بأنظمة تبريد حديثة جداً لمواجهة درجات الحرارة.

الحقيبة الإلكترونية: تزويد كل حاج ببطاقة ذكية تحتوي على كافة بياناته الصحية وسجل إقامته، لتسهيل تقديم المساعدة الفورية له عند الضرورة.

​تنسيق رفيع المستوى

و​أشارت وزارة الداخلية إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً مع السلطات السعودية لتسريع إجراءات الدخول عبر "مبادرة طريق مكة"، والتي تساهم في إنهاء إجراءات الجوازات والجمارك من مطارات المغادرة في مصر، ليتوجه الحاج مباشرة إلى سكنه دون انتظار.

​إرشادات هامة للمغادرين

و​طالبت البعثة الرسمية الحجاج بضرورة الالتزام بالتعليمات التالية:

​الالتزام بالأوزان المقررة للأمتعة.

​حمل بطاقة التعريف (ID) بشكل دائم.

​التواصل المباشر مع مشرفي الغرف والبعثة الطبية عند الشعور بأي إجهاد.

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

