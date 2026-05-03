ديني

هل الإسرار بها هو الأفضل؟.. الإفتاء توضح حكم الجهر بالبسملة في الصلاة

أحمد سعيد

بيّنت دار الإفتاء المصرية، حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، مشيرة إلى أن الجهر بالبسملة داخل الصلاة من المسائل المختلف فيها بين العلماء. 

حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية

وأضافت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الشافعية يرون مشروعية الجهر بها، وغيرهم من العلماء يرون أنَّ الإسرار بها هو الأفضل، وهذا الأمر معدود من هيئات الصلاة لا من أركانها ولا من شروطها. 

وأوضحت دار الإفتاء، أن الخلاف في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية قريب، والشأن فيه واسع، ولا ينبغي الإنكار على من فعل هذا أو ذاك عملًا بالقاعدة الشرعية، مختتمة "إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على تركه، ولا ينكر المختلف فيه".

ما هو أفضل أركان الصلاة؟

وكان ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما هو أفضل أركان الصلاة ؟.

وأجابت دار الإفتاء، عن السؤال بشأن أفضل أركان الصلاة، قائلة إن من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، ومن أفضل أركانها الركوع والسجود؛ فقد أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عن عَبْد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّه قال: «إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ».

وذكرت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أنَّ الركوع والسجود محلّان لتعظيم الرب سبحانه وتعالى بالتسبيح والذكر والدعاء، وأنهما ليسا محلًّا لقراءة القرآن، وعلى ذلك: أجمع العلماء على أن ذلك لا يجوز؛ قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (1/ 431، ط. دار الكتب العلمية): [أما قراءة القرآن في الركوع فجميع العلماء على أن ذلك لا يجوز.. وأجمعوا أن الركوع موضع لتعظيم الله بالتسبيح وأنواع الذكر] اهـ.

والأصل في هذا الإجماع ما ثبت من النهي عنهما فيما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ؛ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ».

وما أخرجه أيضًا من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: "نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ".

فالحديثان يُقرّران النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ويدلّان على أنَّ وظيفة الركوع؛ التسبيح، ووظيفة السجود؛ التسبيح والدعاء. انظر: "شرح النووي على مسلم" (4/ 197، ط. المطبعة المصرية بالأزهر).

