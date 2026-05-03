الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بتقولي إيه.. شاهد صدمة خالد زكي على الهواء بعد سماع خبر وفاة هاني شاكر

أصيب الفنان خالد زكي ، بالذهول والدهشة الشديدة بعدما سمع خبر وفاة أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر على الهواء.

وقال «خالد زكي»، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبد الغني ، في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» ، المذاع على قناة سي بي سي: «بتقولي إيه؟ هاني توفى أمتى ده، أستغفر الله العظيم يارب».

وأضاف «خالد زكي»: «هاني ونهلة أخواتي وهو يشبهني في أشياء كتير، هاني كان ابن حلال وطيب وبيحب أسرته الله يرحمه، هو أصله كان تعبان جدا وسافر فرنسا البقاء لله ربنا يصبر زوجته نهلة وشريف إبنه».


رحيل الفنان هاني شاكر

رحل عن عالمنا اليوم الفنان هاني شاكر، عن عمر يناهز الـ 73 عاما، بعد صراع مع المرض ورحلة علاج في العاصمة الفرنسية باريس.

ولم تكشف أسرة الفنان هاني شاكر، تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان حتى الآن.

وعانى الفنان هاني شاكر، في أيامه الأخيرة من التهابات القولون، التي وصلت لمرحلة النزيف وأجرى على إثرها عملية جراحية لاستئصاله في مصر، قبل أن يسافر إلى فرنسا لاستكمال العلاج.

وكشفت نادية مصطفى، في وقت سابق تفاصيل مرض هاني شاكر، ورحلة المعاناة التي بدأها من مصر وحتى فرنسا.

وكتبت نادية مصطفى عبر حسابها على فيسبوك قائلة: “خلال الأيام الماضية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض المعلومات غير الدقيقة حول الحالة الصحية للفنان الكبير وأخي الغالي هاني شاكر، لذا وجب توضيح الحقيقة كاملة، وهي على لسان أختي الغالية وزوجته الحبيبة السيدة نهلة توفيق”.

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

