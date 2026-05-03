بعد هبوطه.. أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد

انخفض سعر صرف الدولار في مصر مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد 53.47 جنيه.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد 3 مايو 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم الأحد 3-5-2026

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو:

53.59 جنيه للشراء

53.69 جنيه للبيع

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس ليسجل:

53.52 جنيه للشراء

53.62 جنيه للبيع

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات لنحو:

53.48 جنيه للشراء

53.58 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري لنحو:

53.47 جنيه للشراء

53.57 جنيه للبيع

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو:

53.47 جنيه للشراء

53.57 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد نحو :

53.47 جنيه للشراء

53.57 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

53.47 جنيه للشراء

53.57 جنيه للبيع

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي لنحو:

53.45 جنيه للشراء

53.55 جنيه للبيع

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول ليسجل:

53.44 جنيه للشراء

53.54 جنيه للبيع

هبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:

53.43 جنيه للشراء

53.53 جنيه للبيع

أقل سعر لبيع الدولار في البنوك يوم الأحد

وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي لنحو:

53.37 جنيه للشراء

53.47 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

بلغ سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم نحو:

53.46 جنيه للشراء

53.60 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد

53.59 جنيه

متوسط سعر بيع الدولار اليوم الأحد

53.52 جنيه.