قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البترول: بدء إنتاج حقل غرب مينا في 2026 وإضافة 160 مليون قدم غاز يوميًا
الدوري السعودي.. تشكيل النصر لمواجهة القادسية
مصادر : تل أبيب متأهبة للتعامل مع عدة سيناريوهات للرد على إيران
بعد هبوطه.. أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد
ضد خرافات طبية.. أحمد موسى يهاجم مروّجي وصفات ضياء العوضي ويطالب بالمحاسبة
إليسا تنعى هاني شاكر: الفن العربي خير خسارة كبيرة برحيله
جمعت 4 ملايين جنيه.. فتاة تدعي المرض بالسرطان والتقارير الطبية تفجر مفاجأة.. القصة كاملة
بعد الإعلان عن تحديدهما.. نادية مصطفى: تغيير مكان جنازة وعزاء هاني شاكر
مصادر : ترامب مُصمم على لقاء نتنياهو وعون لنجاح المفاوضات بين لبنان واسرائيل
أحمد موسى مودعا هاني شاكر: خسارة لا تُعوّض
مصطفى كامل عن هاني شاكر: أصعب خبر كنت مخبيه.. وفقدنا قامة فنية كبيرة
تامر أمين: حمزة عبد الكريم يتألق بثلاثية مع شباب برشلونة ويؤكد موهبته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد هبوطه.. أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد

أقل سعر لبيع الدولار اليوم
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
علياء فوزى

انخفض سعر صرف الدولار  في مصر مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد 53.47 جنيه.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد 3 مايو 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم الأحد 3-5-2026

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو:
53.59 جنيه للشراء 
53.69 جنيه للبيع

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس ليسجل:

53.52 جنيه للشراء 

53.62 جنيه للبيع

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات لنحو:
53.48 جنيه للشراء 
53.58 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم 

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري لنحو: 

53.47 جنيه للشراء 
53.57 جنيه للبيع

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو:
53.47 جنيه للشراء 
53.57 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد نحو :
53.47 جنيه للشراء 
53.57 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

53.47 جنيه للشراء 
53.57 جنيه للبيع

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي لنحو:
53.45 جنيه للشراء 
53.55 جنيه للبيع

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول ليسجل:
53.44 جنيه للشراء 
53.54 جنيه للبيع

هبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:
53.43 جنيه للشراء 

53.53 جنيه للبيع

أقل سعر لبيع الدولار في البنوك يوم الأحد

وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي لنحو:
53.37 جنيه للشراء 
53.47 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 

بلغ سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم نحو:

 53.46 جنيه للشراء

 53.60 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد

53.59 جنيه

متوسط سعر بيع الدولار اليوم الأحد

 53.52 جنيه.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم الدولار البنوك بنك أبوظبي الإسلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الدولار مقابل الجنيه المصري

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

سعر الذهب اليوم

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

وفاة هاني شاكر

وفاة هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض

بالصور

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

فيديو

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد