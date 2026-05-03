مصادر : تل أبيب متأهبة للتعامل مع عدة سيناريوهات للرد على إيران

أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادرها أن تل أبيب متأهبة للتعامل مع عدة سيناريوهات قد تلجأ واشنطن إليها للرد على إيران.

وكانت وسائل إعلام كشفت عن تفاصيل مقترح اتفاق الإطار العملي الإيراني المقدم إلى الولايات المتحدة والذي يتضمن 3 مراحل رئيسية.

وتهدف المرحلة الأولى من المقترح الإيراني إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال 30 يوما كحد أدنى.

كما تؤكد المرحلة الأولى على وقف الحرب في كل المنطقة وتعهد إيراني أمريكي متبادل بعدم الاعتداء وكذلك التعهد بعدم الاعتداء المتبادل يشمل حلفاء إيران في المنطقة و"إسرائيل".

وتشمل المرحلة الأولى كذلك فتح مضيق هرمز تدريجيا وتولي إيران مسألة التعامل مع الألغام وعدم ممانعة تقديم دعم أمريكي وكذلك رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية تدريجيا بما يتناسب مع فتح مضيق هرمز و تعديل بند التعويضات بصيغة جديدة ومبتكرة.

وشددت المرحلة الأولى أيضا على انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران البحري وإنهاء حالة التحشيد العسكري.

فيما جاءت المرحلة الثانية لتناقش فكرة تجميد كامل لعمليات تخصيب اليورانيوم لسقف زمني قد يصل إلى 15 عاما وكذلك عودة إيران للتخصيب بعد السقف الزمني بنسبة 3.6% وفق مبدأ صفر تخزين.

كما لفتت الخارجية الإيرانية أن مقترحها لوقف الحرب يتألف من 14 بنداً تركز على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان.

وثالت الخارجية الإيرانية: عرضنا يقترح التوصل لتفاهم بشأن إنهاء الحرب والاتفاق على كيفية تنفيذه خلال 30 يوما

كما أشارت الخارجية الإيرانية إلى ان الجانب الأمريكي قدم رأيه للجانب الباكستاني بشأن مقترحها ، مضيفة "وسنبحثه ونرد عليه".