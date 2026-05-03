كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

يعتبر الجبن الرومي من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، وبفضلونها في وجبة الفطار والعشاء مع الفينو أو الخبز العادي، فلا يشترط معهم نوع الخبز بل يشترط وجود الجبن الرومي، فتوصل درجة حبهم له لأكله كل يوم ولأكثر من مرة في اليوم.

مكونات الجبن الرومى المغشوش

– مكونات الجبنة الرومي المغشوشة وهي ح

ليب كامل الدسم وتوابل وبطاطس ومكسبات طعم، تجعل الشخص عرضة للإصابة بجلطات القلب وتصلب الشرايين والأوعية الدموية وزيادة الدهون الثلاثية على القلب.

-يتم غش الجبنة الرومي المصرية بطرق مختلفة لتقليل التكلفة وزيادة الأرباح، مما قد يؤثر على جودتها وصحة المستهلك.

إليك بعض طرق الغش الشائعة لجبن الرومى:

1- استخدام زيوت مهدرجة بدلاً من الحليب الكامل

- يتم استبدال الحليب الطبيعي بـ الزيوت النباتية المهدرجة (مثل زيت النخيل أو زيت جوز الهند)، مما يقلل التكلفة لكنه يزيد من الدهون غير الصحية التي قد تسبب أمراض القلب والكوليسترول.

- الجبنة المغشوشة تكون أكثر دهنية وأقل طراوة من الجبنة الرومي الأصلية.

2- إضافة النشا لزيادة الوزن

- يتم خلط النشا مع مكونات الجبنة لجعلها أكثر تماسكًا وأثقل وزنًا.

- الجبنة المغشوشة تكون أقل طعمًا وتميل إلى أن تكون جافة أكثر عند تقطيعها.

3- استخدام ملونات صناعية لتعزيز اللون

- الجبنة الرومي الأصلية تأخذ لونها المميز من عملية التعتيق الطبيعية، ولكن بعض المنتجين يضيفون صبغات صناعية لتعزيز اللون الأصفر.

- بعض هذه الألوان قد تكون ضارة بالصحة وتسبب حساسية أو مشكلات هضمية.

4- إضافة ملح زائد لحفظ الجبنة لفترة أطول

بعض التجار يضيفون كميات كبيرة من الملح بدلاً من اتباع طرق الحفظ الصحيحة، مما يجعلها أكثر ملوحة من المعتاد.

هذا قد يؤدي إلى مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل.

5. استخدام مكونات غير صالحة أو إعادة تصنيع الجبنة القديمة

- في بعض الحالات، قد يتم إعادة تصنيع الجبنة القديمة أو المعيبة وإعادة بيعها، مما قد يشكل خطرًا على الصحة.

- الجبنة المغشوشة قد يكون لها رائحة كريهة أو طعم مر أو لاذع غير طبيعي.

كيف تميز الجبنة الرومي الأصلية عن المغشوشة..

1- القوام: الجبنة الأصلية تكون ناعمة نسبيًا عند التقطيع، بينما المغشوشة قد تكون دهنية جدًا أو جافة ومفتتة.

2- اللون: الجبنة الأصلية لونها أصفر طبيعي، بينما المغشوشة قد تكون صفراء زاهية بشكل غير طبيعي بسبب الصبغات.

3- الطعم: الجبنة الرومي الأصلية لها نكهة حادة مميزة، بينما المغشوشة قد يكون طعمها ضعيفًا أو دهنيا أكثر من اللازم.

4- الرائحة: الجبنة الأصلية لها رائحة جبنية قوية، بينما المغشوشة قد يكون لها رائحة زيتية أو حامضة غير طبيعية.

طريقة الذوبان: الجبنة الأصلية تذوب بطريقة متناسقة عند التسخين، بينما المغشوشة قد تترك بقايا زيتية بسبب الزيوت المهدرجة.

المصدر هيلثى لاين