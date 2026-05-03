الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالأرقام.. محافظ كفر الشيخ يعلن جهود مبادرة 100 مليون صحة خلال شهر

محمود زيدان

 أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، عن تقديم خدمات الفحص والكشف الطبي بالمجان لـ117013 مواطنًا بقرى ومراكز المحافظة خلال شهر أبريل، في إطار المبادرة الرئاسية « 100 مليون صحة» التي أطلقها  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والارتقاء بمنظومة الصحة، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز صحة المواطنين.

قال محافظ كفر الشيخ، إن المبادرات الرئاسية تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة، وتسهم في دعم جهود الدولة لبناء مجتمع صحي قادر على التنمية.

أضاف محافظ كفرالشيخ أنه في إطار مبادرة صحة المرأة، تم فحص 37631 سيدة، بهدف الكشف المبكر عن الأمراض وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، وفي إطار مبادرة المقبلين على الزواج فحص وإجراء كافة التحاليل الطبية لـ4727 حالة.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أنه في إطار مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام، تم فحص 35094 مواطنًا، وتشمل المبادرة الكشف عن أورام القولون والرئة والبروستاتا للرجال، وأورام الثدي وعنق الرحم للسيدات، مع إحالة الحالات الإيجابية إلكترونيًا إلى المستشفيات المتخصصة لاستكمال الفحوصات والعلاج.

لفت محافظ كفرالشيخ إلى أنه في إطار مبادرة فحص الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، تم فحص 25855 حالة، حيث شملت الفحوصات قياس ضغط الدم، وتحاليل السكر العشوائي والتراكمي، وقياس الدهون في الدم، وفحوصات وظائف الكلى، مع إحالة الحالات الحرجة إلى أقرب مستشفى، ومتابعتها من خلال نظام الإحالة والتغذية الراجعة.

أوضح محافظ كفرالشيخ أنه ضمن مبادرة الأم والجنين، تم فحص 4517 سيدة حامل، وتم اكتشاف حالة واحدة مصابة بالتهاب كبدي (B)، وإحالتها إلى معهد الكبد، بنسبة تغطية بلغت 106%، وفي إطار مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، تم أخذ 588 عينة أولى وثانية لحديثي الولادة، مع متابعة الحالات بعد ظهور النتائج.

نوه محافظ كفرالشيخ أن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة تستهدف جميع المواليد بكل إدارة صحية، حيث تم فحص 4553 مولودًا، وتحويل 39 طفلًا إلى مستشفى كفرالشيخ العام لاستكمال الفحوصات التأكيدية، كما تم فحص 406566 مولودًا منذ انطلاق المبادرة حتى الآن بنسبة تغطية 99.5%.

أكد محافظ كفرالشيخ أن مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن تستهدف المواطنين فوق 65 عامًا، حيث تم فحص 4074 مواطنًا من خلال الوحدات الصحية والزيارات المنزلية، مع إجراء الاستبيانات الطبية اللازمة.

كما أكد محافظ كفرالشيخ على انفراد المحافظة بتطبيق نظام الكتروني خاص للإحالة، لتسهيل متابعة المرضى بعد تحويلهم، وضمان سرعة تلقي التغذية الراجعة وتحقيق أفضل نتائج علاجية، فصلًا عن تنفيذ الفرق الطبية المتحركة يوميًا على مستوى الإدارة الصحية، للوصول إلى أكبر عدد من المنتفعين، خاصة ضمن مبادرات الاعتلال الكلوي، وصحة المرأة، والاستبيانات، والأورام، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة.

