البسوا تقيل .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية تضرب هذه المناطق خلال ساعات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حدوث تقلبات ملحوظة في حالة الطقس، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح بين 6 و7 درجات مئوية.

كما تتوافر فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تصل في بعض الفترات إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة.

وتشير خرائط الطقس أيضا إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وأجزاء من محافظة البحر الأحمر، مع فرص ضعيفة تمتد بنسبة تقارب 20% إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

وفي هذا الصد، يقول الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن الانخفاض في درجات الحرارة بدأ منذ مساء أمس، حيث تراجعت بشكل ملحوظ لتصل إلى ما بين 13 و14 درجة مئوية خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر. ومن المتوقع أن يكون الطقس مائلا للبرودة، وذلك بعد فترة شهدنا فيها ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة وصل إلى نحو 20 درجة مئوية خلال الأيام الماضية.

وأضاف شاهين- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن من المنتظر أن يستمر هذا الانخفاض حتى نهاية الأسبوع، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة بين 24 و26 درجة مئوية، وبين 20 و22 درجة على السواحل الشمالية، وتعد مناطق شمال البلاد الأكثر تأثرا بهذا التراجع، رغم أن الانخفاض ليس حادا بشكل كبير.

وينصح شاهين- بتجنب ارتداء الملابس الصيفية الخفيفة، والحرص على ارتداء جاكت خفيف أو إضافة طبقة ملابس مناسبة لمواجهة انخفاض درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع.

وفي سياق متصل، حذرت هيئة الأرصاد من نشاط ملحوظ للرياح تتراوح سرعتها بين 40 و50 كم/س على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

كما قد تصاحبها هبات رياح أقوى تتراوح سرعتها بين 60 و70 كم/س على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أيضا اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 أمتار.

وسوف نرصد لكم درجات الحرارة اليوم الأحد :

القاهرة 26 14

6 أكتوبر 27 13

بنها 24 14

دمنهور 22 14

وادي النطرون 24 13

كفر الشيخ 22 14

بلطيم 20 15

المنصورة 24 14

الزقازيق 26 14

شبين الكوم 24 14

طنطا 23 14

دمياط 20 15

بورسعيد 21 16

الإسماعيلية 28 16

السويس 30 17

العريش 26 17

رفح 25 16

رأس سدر 30 16

نخل 30 14

كاترين 24 09

الطور 33 17

طابا 30 16

شرم الشيخ 32 19

الغردقة 34 18

الاسكندرية 20 15

العلمين الجديدة 20 15