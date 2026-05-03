قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سورة الحجرات.. الأزهر يوضح الآداب والأحكام الواردة فيها
الرئيس السيسي يتابع عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على أجندة الحكومة
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية لمواكبة التحديات
مأساة الطيبات.. جلطة في المخ ووفاة مفاجئة.. تفاصيل قصة هزت فيسبوك
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الحماية الاجتماعية وتطوير التعليم والصحة
تاجر مخدرات.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بحبس زوجها دون وجه حق
اليابان: سنوسع نطاق مساعداتنا الإنمائية الرسمية لتشمل دعم قدرات إنفاذ القانون البحري
إصابات بالوجه.. القبض على معلمة تعدت على طالب بالضرب في سوهاج
مسئول عسكري سابق يُحذّر: إسرائيل قد لا تبلغ الـ100 عام إذا استمر الوضع الحالي
أكثر من 30 جنيها.. هبوط جديد في أسعار البيض بالأسواق
صوت كل عربي.. اليماحي يثمن تضحيات الصحفيين في الأراضي الفلسطينية
الوكيل: تحرك عربي موحد لدعم الاقتصادات المتضررة ومواجهة تداعيات الأزمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان: سنوسع نطاق مساعداتنا الإنمائية الرسمية لتشمل دعم قدرات إنفاذ القانون البحري

رئيسة وزراء اليابان
رئيسة وزراء اليابان
أ ش أ

تعهدت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكاييتشي بالاضطلاع بدور فعال في بناء النظام الدولي والأمن الاقتصادي، وذلك في خطاب ألقته في فيتنام حول المرحلة المقبلة من مبادرة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

وجاء خطاب تاكاييتشي الذي يحيي الذكرى العاشرة للمبادرة اليابانية، عقب محادثات مع قادة فيتنام في هانوي، حيث اتفقوا على تعزيز التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، بما في ذلك تقديم مساعدات يابانية لشراء النفط، في ظل مساعي طوكيو لتعميق علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا وتأمين موارد الطاقة في خضم أزمة الشرق الأوسط.

وفي كلمة ألقتها في جامعة فيتنام الوطنية، أوضحت تاكايتشي الشكل المتطور لمبادرة المحيطين الهندي والهادئ، قائلة إنها ستركز على التعاون لتعزيز مرونة سلاسل التوريد، ودعم النمو الاقتصادي من خلال قواعد مشتركة وتعزيز التعاون الأمني ​​من أجل السلام والاستقرار الإقليميين.

وأضافت، في معرض حديثها عن هذا التحول في التركيز:" في ظل هذه الظروف الصعبة، من الضروري أن تكتسب دول المنطقة "المرونة".. وأكدت استعداد بلادها للتعاون مع فيتنام والدول ذات التوجهات المشابهة لتطوير الذكاء الاصطناعي وعرض مبادرة "الممر الرقمي" لتعزيز تطوير الكابلات البحرية والأقمار الصناعية وغيرها من وسائل الاتصالات.

وفيما يتعلق بالأمن البحري، أوضحت تاكايتشي أن اليابان ستوسع نطاق مساعداتها الإنمائية الرسمية لتشمل دعم قدرات إنفاذ القانون البحري لدى "الدول ذات التوجهات المشابهة".

وتسعى طوكيو إلى تعزيز علاقاتها مع أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، بما في ذلك فيتنام، في ظل تكثيف الصين لأنشطتها العسكرية في بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد، والذي يعد أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم.

وأضافت رئيسة الوزراء اليابانية أن اليابان "ستلعب دورا أكثر استباقية من أي وقت مضى" في بناء نظام دولي قائم على القواعد، وشددت على أن التحديث ضروري للتكيف مع الحقائق الجديدة.

بدور فعال النظام الدولي والأمن الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضياء العوضي

إخلاء سبيل محامي الدكتور ضياء العوضي لاتهامه بالإدلاء بتصريحات بشأن وفاة موكله

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة مشاركة 3 أندية مصرية في دوري أبطال إفريقيا

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

الأرصاد

الأرصاد ترفع مستوى التحذير من طقس اليوم.. أتربة ورمال وسيول بهذه المحافظات

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

جثة

جريمــــة منتصف الليل.. مصرع طالب على يد بلطجية في مدينة نصر

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تتلقى تقريراً عن جهود دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية

الأنبا عمانوئيل عياد

الأنبا عمانوئيل يجري زيارة ودية إلى محافظ البحر الأحمر وبعض القيادات الأمنية بالمحافظة

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 187 بحمولة أكثر من 3 آلاف طن مساعدات

بالصور

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تفاجئ جمهورها بلوك جديد

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد

بعد وفاة مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

سادة وحمالات.. فستان زوجة تميم يونس يخطف الأنظار بحفل زفافه

سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا
سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا
سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد