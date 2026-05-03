محجوز في مصحة لعلاج الإدمان.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بخطف زوجها بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام عدد من أقارب زوجها بإختطافه حال تواجده بمحل عمله واحتجازه، ومساومتها على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه وتحريرها محضر بالواقعة دون جدوى.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد شقيق المجنى عليه (تاجر عطارة - مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات) ، وبسؤاله أقر بأنه بتاريخ 18 أبريل الماضى قام بالتواصل مع إحدى المصحات لعلاج الإدمان بالإسكندرية لإيداع شقيقه (زوج المذكورة) بها لتلقى العلاج كونه من متعاطى المواد المخدرة ، فقام بإصطحاب عدد من العاملين بالمصحة المشار إليها لمكان عمل شقيقه وإصطحابه بالسيارة وإيداعه بالمصحة.

وأمكن تحديد وضبط الشاكية (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز).. أيدت ما سبق ونفت تحريرها محضر فى هذا الشأن وأقرت بإدعائها الكاذب على النحو المشار إليه بمقطع الفيديو للنيل من شقيق زوجها ووالده لوجود خلافات أسرية بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





