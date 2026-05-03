سحر وشعوذة.. القبض على دجال نصب على المواطنين بطنطا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى متضمناً شكوى لأهالى إحدى القرى بالغربية تضرروا خلالها من قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال الدجل والشعوذة مطالبين بإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/4 الماضى تبلغ لمركز شرطة طنطا من (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بقيام زوجها بالتعدى عليها بالسب وطردها وأنجالها من مسكن الزوجية والإستيلاء على متعلقاتها الشخصية ومصوغاتها الذهبية لإعتراضها على ممارسته أعمال الدجل والشعوذة .

أمكن ضبط المشكو فى حقه (مقيم بذات العنوان) وتبين قيامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة لإيهام المواطنين بقدرته على العلاج الروحانى ، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر إدارة إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى للنصب والإحتيال على المواطنين نظير حصوله على مبالغ مالية وهدايا .

وبمواجهته أقر بقيامه بطرد زوجته وأنجالها من الشقة محل سكنه وأنكر قيامه بالإستيلاء على مصوغاتها الذهبية ، وبمواجهة زوجته أقرت بإدعائها الكاذب لوجود خلافات زوجية بينهما وقيامها ببيع مصوغاتها دون تدخل منه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





