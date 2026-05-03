بعد سقوط الشاشة على التلاميذ.. أمهات مصر: نطالب بضوابط أمان للحفلات المدرسية

أصدرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، بيانا إعلاميا ، عبرت خلاله عن قلقها الشديد من واقعة سقوط شاشة عرض على تلاميذ خلال حفل بإحدى المدارس بمنطقة المنصورية بمحافظة الجيزة ، والتي أسفرت عن إصابة طالبين.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر ، أن سلامة الطلاب يجب أن تظل أولوية قصوى داخل وخارج الفصول الدراسية.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر ، أن مثل هذه الحوادث، رغم محدودية آثارها هذه المرة، تكشف أهمية وجود إجراءات تأمين صارمة عند تنظيم أي فعاليات أو حفلات داخل المدارس، خاصة تلك التي تضم أعدادًا كبيرة من الأطفال، وشددت على ضرورة التأكد من تثبيت جميع التجهيزات بشكل آمن، ومراعاة العوامل الجوية، مع وجود خطط واضحة للتعامل مع أي طارئ.

كما دعت مؤسس اتحاد أمهات مصر ، إلى ضرورة تواجد إشراف كافٍ من المسؤولين أثناء الفعاليات، وتدريب العاملين على سرعة التدخل في حالات الطوارئ، وهو ما ظهر أثره الإيجابي في تقليل حجم الإصابات خلال الواقعة، وطالبت كذلك بوضع ضوابط واضحة لتنظيم الحفلات المدرسية، تشمل اشتراطات السلامة والأمان، حفاظًا على أرواح الطلاب.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر أن الأنشطة المدرسية والحفلات تمثل جزءًا مهمًا من بناء شخصية الطلاب، لكن لا بد أن تُنظم في بيئة آمنة ومدروسة، تضمن عدم تعريضهم لأي مخاطر، كما أكدت أهمية المتابعة المستمرة من الجهات التعليمية المختصة للتأكد من تطبيق معايير السلامة في جميع المدارس.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وإئتلاف أولياء الامور، على أن الوقاية خير من العلاج، وأن أي إهمال—لو بسيط—قد يؤدي إلى عواقب لا تُحمد عقباها، مما يستدعي التعامل بجدية وحسم مع ملف تأمين الفعاليات داخل المؤسسات التعليمية.

ماذا حدث ؟

وكانت قد شهدت مدرسة ويزنس بمنطقة المنصورية بمحافظة الجيزة، واقعة سقوط شاشة عرض خلال حفل لطلاب مرحلة KG2.

وقد أسفر الحادث عن إصابة طالبين بإصابات طفيفة.

وكان الحفل مقامًا في تمام الساعة السادسة من مساء أمس داخل المدرسة، وخلال فعالياته سقطت شاشة العرض بسبب شدة الرياح والتقلبات الجوية المفاجئة.

وعلى الفور تم نقل الطالبين المصابين إلى مستشفى زايد لتلقي الإسعافات اللازمة.