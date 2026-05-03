هل الألبان كاملة الدسم تضر بصحة الإنسان؟ .. أستاذ تغذية يوضح

قال الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمعهد القومي للبحوث، إن التوجهات الغذائية الحديثة لم تعد تركز فقط على عدد السعرات الحرارية، بل أصبحت تعتمد بشكل أكبر على جودة العناصر الغذائية وتكاملها داخل الوجبة.

وأشار إلى أن الاهتمام لم يعد مقتصرًا على الألبان قليلة أو خالية الدسم، حيث يمكن أن تكون الألبان كاملة الدسم خيارًا مناسبًا في بعض الأنظمة الغذائية.



التوازن الغذائي مفتاح تحسين الصحة

وأضاف أن الألبان كاملة الدسم تحتوي على عناصر غذائية متكاملة، كما تسهم في توفير الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل A وD بشكل أفضل.

وأوضح أن تحقيق التوازن بين مكونات الوجبة أصبح معيارًا أساسيًا في الأنظمة الحديثة، مؤكدًا أن المفاهيم الغذائية شهدت تحولًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.