قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أطول عطلة مقبلة.. جدول الإجازات الرسمية 2026
وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد بني سويف العمومي
هجوم روسي واسع على كييف بمسيّرات مقلدة لاختبار الدفاعات الجوية الأوكرانية
لتعزيز القيمة المضافة.. الجمارك توضح رسوم الجمركية للهواتف المحمولة
تحسن في التنفس| تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة.. خاص
بعثة رجال طائرة الأهلي تعود إلى القاهرة بكأس إفريقيا للأندية
تحركات برلمانية متصاعدة لمواجهة مخاطر اقتصادية وأمنية تهدد الدولة والمواطنين
من الإجراءات إلى الرقمنة.. الاستثمار يرسم ملامح مرحلة جديدة لبيئة الأعمال في مصر
وزير الاستثمار يعقد اجتماعا موسعا مع الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار وقياداتها
الجيش الإسرائيلي: العثور على نفق تابع لحزب الله جنوب لبنان يحتوي على غرف تحت الأرض
وزير الرياضة يهنئ بطلات مصر بعد حصد 27 ميدالية في بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حضور أيمن عزب فقط.. انتهاء صلاة الجنازة على سهير زكي

جنازة سهير زكي
جنازة سهير زكي

أقيمت ظهر اليوم الأحد 3 مايو، صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة سهير زكي، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد. 

وشهدت صلاة الجنازة على سهير زكي، غياب نجوم الفن فلم يحضر سوى الفنان أيمن عزب. 

جنازة سهير زكي

عزاء سهير زكي 

حددت أسرة الفنانة الراحلة سهير زكي، موعد تلقي العزاء بعد وفاتها أمس السبت 2 مايو عن عمر يناهز الـ 81 عاما. 

وتستقبل أسرة سهير زكي، واجب العزاء بعد غد الثلاثاء في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد. 

وفاة سهير زكي

ورحلت عن عالمنا اليوم الفنانة والراقصة الاستعراضية الشهيرة سهير زكي عن عمر ناهز 81 عامًا بعد صراع مع المرض وأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة لتنتهي رحلة واحدة من أبرز نجمات الرقص الشرقي في مصر والوطن العربي، والتي تركت بصمة خاصة خلال فترة السبعينيات والثمانينيات.

وتعد سهير زكي واحدة من أشهر راقصات العصر الذهبي للرقص الشرقي، حيث اشتهرت بأسلوبها المميز، وكانت من أوائل الراقصات اللاتي قدمن وصلات راقصة على أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وهو ما منحها شهرة واسعة ومكانة خاصة في هذا المجال.

من هى سهير زكي 

ولدت سهير زكي في 4 يناير عام 1945 بمدينة المنصورة، وبدأت مشوارها الفني كراقصة استعراضية قبل أن تتجه إلى التمثيل السينمائي، لتشارك في عدد كبير من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا جماهيريًا.

ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شاركت بها، أفلام عائلة زيزي، وأنا وهو وهي، ومطلوب زوجة فورًا، والراجل اللي باع الشمس، إلى جانب عشرات الأعمال الأخرى التي رسخت حضورها الفني.

وشهدت فترة السبعينيات والثمانينيات ذروة نجاحها الفني، حيث كانت زوجة المصور الراحل محمد عمارة.

وخلال الفترة الأخيرة، عانت الفنانة الراحلة من مشكلات صحية في الرئة، قبل أن ترحل اليوم تاركة خلفها تاريخًا طويلًا من الأعمال الفنية والاستعراضية التي لا تزال حاضرة في ذاكرة جمهورها.

اعتزال سهير زكي الفن

واعتزلت سهير زكي، الفن في أوائل التسعينيات، بعد زواجها من المصور محمد عمارة، لتتفرغ لحياتها الأسرية بشكل كامل وكان آخر أعمالها الفنية، هو: “أنا اللي أستاهل” والذي تم عرضه في عام 1984، والذي قدم بطولته الفنان وحيد سيف، محمد عوض، نادية عزت.

سهير زكي وفاة سهير زكي عزاء سهير زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

عبد الله السعيد

الزمالك يعاقب عبد الله السعيد بتغريمه 100 ألف جنيه

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

تقلبات حادة في الطقس وانخفاض ملحوظ بالحرارة.. والأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة

البسوا تقيل .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية تضرب هذه المناطق خلال ساعات

ترشيحاتنا

اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب

القومي لتنظيم الاتصالات: مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني تشبه لعبة القط والفار

حزب الوفد

معهد الوفد للدراسات السياسية ينظم أولى فعالياته بندوة قانون المحليات.. الواقع والمأمول.. الثلاثاء

النصب الالكتروني

من هاتفك إلى السجن.. تعرف على عقوبات جرائم النصب الإلكتروني في القانون

بالصور

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد