القومي لذوي الإعاقة ينفذ تدريبا لـ33 موظفا بالنيابة الإدارية على لغة الإشارة

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن اختتام فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في “تعلم لغة الإشارة الخاصة بالصُم وضعاف السمع”، والتي نُفذت بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية.

وقد عقدت الدورة التدريبية تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026–2030.

نظمت الدورة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بمشاركة 33 من أعضاء الجهاز الإداري بمختلف قطاعات الهيئة.

وشهد البرنامج التدريبي تقديم حزمة متكاملة من المحاور، تضمنت التعريف بأساسيات لغة الإشارة، ومهارات التواصل مع الأشخاص الصم وضعاف السمع، إلى جانب تدريبات عملية وتطبيقات تفاعلية لمحاكاة مواقف التواصل اليومية، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتعزيز قدرتهم على تقديم خدمات أكثر شمولاً وعدالة.

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يولي أهمية كبيرة لبناء قدرات العاملين بمختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن تحقيق دمج حقيقي وفعّال للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مناحي الحياة، مشيرة إلى أن إتاحة أدوات التواصل، وعلى رأسها لغة الإشارة، تمثل ركيزة أساسية لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم دون تمييز.

وأضافت أن التعاون مع هيئة النيابة الإدارية يُعد نموذجاً يُحتذى به في تبني سياسات داعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل بيئة العمل، بما يعكس التزام مؤسسات الدولة بتطبيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وفي ختام الفعاليات، تم تسليم المشاركين شهادات اجتياز الدورة التدريبية، تقديراً لجهودهم وحرصهم على تطوير مهاراتهم في هذا المجال الحيوي.