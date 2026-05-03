قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل وفاتها.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها الأخيرة بالتواصل مع سهير زكي
فرج عامر: جدل داخل الكاف حول شكل دوري أبطال أفريقيا وتغييرات محتملة
نقيب الصحفيين يوجه رسالة إلى الجمعية العمومية فى اليوم العالمي للصحافة
عاوزة أدخل كلية الشرطة.. وكيل تعليم بني سويف "يصلح غلطته" بعد أزمة فتاة "كيس الفول"
أطول عطلة مقبلة.. جدول الإجازات الرسمية 2026
وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد بني سويف العمومي
هجوم روسي واسع على كييف بمسيّرات مقلدة لاختبار الدفاعات الجوية الأوكرانية
لتعزيز القيمة المضافة.. الجمارك توضح رسوم الجمركية للهواتف المحمولة
تحسن في التنفس| تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة.. خاص
بعثة رجال طائرة الأهلي تعود إلى القاهرة بكأس إفريقيا للأندية
تحركات برلمانية متصاعدة لمواجهة مخاطر اقتصادية وأمنية تهدد الدولة والمواطنين
من الإجراءات إلى الرقمنة.. الاستثمار يرسم ملامح مرحلة جديدة لبيئة الأعمال في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي لذوي الإعاقة ينفذ تدريبا لـ33 موظفا بالنيابة الإدارية على لغة الإشارة

المشاركون في التدريب
المشاركون في التدريب
الديب أبوعلي

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن اختتام فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في “تعلم لغة الإشارة الخاصة بالصُم وضعاف السمع”، والتي نُفذت بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية.

وقد عقدت الدورة التدريبية تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026–2030.

نظمت الدورة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بمشاركة 33 من أعضاء الجهاز الإداري بمختلف قطاعات الهيئة.

تدريب على لغة الإشارة لأعضاء النيابة الإدارية 

وشهد البرنامج التدريبي تقديم حزمة متكاملة من المحاور، تضمنت التعريف بأساسيات لغة الإشارة، ومهارات التواصل مع الأشخاص الصم وضعاف السمع، إلى جانب تدريبات عملية وتطبيقات تفاعلية لمحاكاة مواقف التواصل اليومية، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتعزيز قدرتهم على تقديم خدمات أكثر شمولاً وعدالة.

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يولي أهمية كبيرة لبناء قدرات العاملين بمختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن تحقيق دمج حقيقي وفعّال للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مناحي الحياة، مشيرة إلى أن إتاحة أدوات التواصل، وعلى رأسها لغة الإشارة، تمثل ركيزة أساسية لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم دون تمييز.

وأضافت أن التعاون مع هيئة النيابة الإدارية يُعد نموذجاً يُحتذى به في تبني سياسات داعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل بيئة العمل، بما يعكس التزام مؤسسات الدولة بتطبيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وفي ختام الفعاليات، تم تسليم المشاركين شهادات اجتياز الدورة التدريبية، تقديراً لجهودهم وحرصهم على تطوير مهاراتهم في هذا المجال الحيوي.

القومي لذوي الإعاقة النيابة الإدارية لغة الإشارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة ضعاف السمع هيئة النيابة الإدارية الدكتورة إيمان كريم المستشار محمد الشناوي الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

تقلبات حادة في الطقس وانخفاض ملحوظ بالحرارة.. والأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة

البسوا تقيل .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية تضرب هذه المناطق خلال ساعات

عداد الكهرباء

اشحن عداد الكهرباء من الشركة.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

علي جمعة: التلبيس آفةٌ تُعَدُّ من كبائر الآثام

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش غداً: فقه المعاملات.. الاستثمار في الإسلام "رؤية فقهية"

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش غداً "فقه المعاملات.. الاستثمار في الإسلام"

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة بقراءة الإمام ابن كثير المكي براوييه.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة بقراءة الإمام ابن كثير المكي

بالصور

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد