فرج عامر: جدل داخل الكاف حول شكل دوري أبطال أفريقيا وتغييرات محتملة

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عن وجود حالة من الجدل داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بشأن مستقبل بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، في ظل تغييرات إدارية ومقترحات لتطوير نظام المسابقات.

وأوضح فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك" أن سامسون أدامو يشغل حاليًا منصب القائم بأعمال الأمين العام للكاف بعد استقالة فيرون موسينجو أومبا في مارس الماضي، مشيرًا إلى أن أدامو يمتلك خبرات كبيرة في إدارة البطولات وتنظيم المسابقات.

وأضاف أن هناك نقاشات داخل الكاف حول إمكانية زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، في ظل ما وصفه بحالة “تضارب آراء” داخل الاتحاد، خاصة مع تراجع فرص تأهل بعض الأندية الكبرى ذات الشعبية الواسعة.

وأشار فرج عامر إلى أن بعض المقترحات تتجه نحو زيادة عدد مقاعد الدول الـ12 الأولى في تصنيف الكاف إلى 3 أندية بدلًا من مقعدين، مع استمرار مشاركة أندية أخرى في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التغييرات الإدارية الأخيرة قد تفتح الباب أمام مراجعة شاملة لأنظمة البطولات الأفريقية، بهدف تعزيز قوة المنافسة وزيادة الجاذبية الجماهيرية والتسويقية.