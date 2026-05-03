أيمن يونس: نتيجة القمة كانت كابوسًا على الزمالك ولا يمكن توقعها

أشاد نجم الكرة المصرية السابق أيمن يونس بأداء الأهلي في مواجهة القمة أمام الزمالك، مؤكدًا أن الفريق الأحمر قدم مباراة قوية وفرض سيطرته بشكل لافت، بينما ظهر الزمالك بصورة وصفها بأنها “سيئة وصادمة”.

وقال أيمن يونس في تصريحات إذاعية" إن نتيجة المباراة كانت مفاجأة كبيرة للجميع، مضيفًا: “مكانش أي حد يتوقع أو يتخيل نتيجة القمة تكون كده، ومكانش حد يتخيل إن الأهلي يلعب بالشكل ده”

وأشار يونس إلى أن الأداء التكتيكي للأهلي أثار تساؤلات لديه، قائلاً:“دا مش مدرب الأهلي اللي عمل الخطة أكيد… هل توروب هو اللي عمل الخطة وأسلوب اللعب؟ لأن مش منطقي الفريق يلعب بطريقة مختلفة تمامًا عن المباريات السابقة.”



وتابع أيمن يونس: “لازم نحط علامة استفهام… هل توروب هو من قاد الأهلي فعلاً أم كان في دور أكبر للمعاونين؟” خاصة أن المباراة شكلت صدمة لنادي الزمالك، واصفًا إياها بأنها “كابوس سيئ” على الفريق.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الجدل الواسع حول أداء القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، والتي شهدت تفوقًا واضحًا للأهلي على حساب غريمه التقليدي.