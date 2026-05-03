تعاون مشترك بين محافظة مطروح والهيئة الوطنية للصحافة لتحقيق رؤية مصر 2030

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مراسم توقيع عقد اتفاق بين محافظة مطروح والهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية القومية، وذلك لتنفيذ المؤسسات الصحفية القومية للهوية البصرية للمحافظة.

وأوضح اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم اعتماد الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات القومية ضمن الجهات والشركات المعتمدة، وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك، وبما يتفق مع الهوية البصرية للثغر.

وأكد محافظ مطروح أن هذا الاعتماد يأتي في ضوء الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المؤسسات الصحفية القومية في هذا المجال، مؤكدًا أن التنسيق الكامل مع الهيئة يضمن التنفيذ الأمثل لدليل الهوية البصرية، ويحقق الرؤية الحضارية التي تليق بمكانة مطروح وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح المحافظ أن هذا الاتفاق يهدف إلى منع العشوائيات بمدينة مرسى مطروح، وتفعيل الانضباط البصري المستهدف، ويحقق لمرسى مطروح مظهرها الجمالي الموحد.

ومن جانبه، أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي أن الهيئة والمؤسسات القومية ستعمل من خلال ورشها ومطابعها المتطورة على تنفيذ كافة بنود الهوية البصرية للمنشآت التجارية والطبية والإدارية بمطروح بأعلى جودة فنية، وبما يضمن الالتزام التام بالمعايير والنسق الحضاري الذي وضعته المحافظة.

جاء توقيع البروتوكول بحضور كل من: الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، وعن الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات القومية، الأستاذة مروة السيسي، أمين عام الهيئة، والأستاذ حمدي رزق، عضو الهيئة، والدكتور أحمد مختار، مستشار الهيئة، والأستاذ إياد أبو الحجاج، مستشار الهيئة، والدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والأستاذ إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، والأستاذ طارق لطفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، والأستاذ علي سليمان، مدير عام وكالة الأهرام، والسادة مديري الإدارات المعنية بالمحافظة.