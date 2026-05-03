تلميذة تتعرض للتحرش داخل مدرسة ببشتيل .. والتعليم تتحرك

حالة من الجدل أصابت أولياء أمور طلاب المدارس بعد تداول فيديو صادم يكشف عن قيام مسئول بمدرسة هابي لاند ببشتيل بمحافظة الجيزة بالتحرش بتلميذة في مكتبه

الفيديو انتشر بشكل واسع و لاقى تعليقات غاضبة واسعة من رواد فيس بوك ، حيث طالب الجميع المسئولين بسرعة التحرك لحماية أبنائهم

ومن جانبهم تجمع أولياء أمور طلاب المدرسة داخل مقر المدرسة بمجرد علمهم بالواقعة معبرين عن غضبهم مما حدث ومطالبين بضرورة محاسبة المسئول .

أول تحرك رسمي

من جانبها .. قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة وضع مدرسة هابي لاند بمنطقة بشتيل تحت الإشراف المالي والإداري ، لحين انتهاء التحقيقات والوقوف على ملابسات الواقعة بشكل كامل.

وكشف مصدر بتعليم الجيزة، أن التحقيقات المبدئية كشفت أن الشخص الظاهر في الفيديو ليس مدير المدرسة كما أُشيع، وإنما شريك بها

وعلم موقع صدى البلد أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

هل تحركت وزارة التربية والتعليم ؟

من جانبها لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى هذه اللحظة أي بيان رسمي بشأن الواقعة

وعلم موقع صدى البلد من مصادره أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تابع ما تم تداوله على فيس بوك ، ويتابع التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة ، استعدادا لإتخاذ القرارات والإجراءات العقابية المناسبة