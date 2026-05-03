المصريين الأحرار ينعى أمير الغناء العربي هاني شاكر: صوت أصيل يرحل وتبقى القيم

ينعى حزب «المصريين الأحرار»، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، ببالغ الحزن والأسى، الفنان الكبير هاني شاكر، الذي رحل بعد مسيرة فنية وإنسانية استثنائية، شكّل خلالها أحد أبرز رموز الغناء العربي الأصيل، وترك إرثًا فنيًا خالدًا سيظل حاضرًا في وجدان الشعب المصري والعربي.

عقود طويلة في الارتقاء بالذوق العام

ويؤكد الحزب أن الراحل كان نموذجًا للفنان الراقي الذي جمع بين الموهبة والانضباط، وأسهم عبر عقود طويلة في الارتقاء بالذوق العام، والحفاظ على هوية الفن المصري، فضلًا عن أدواره الوطنية ومواقفه الداعمة لقضايا بلاده.

ويتقدم حزب «المصريين الأحرار» بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه وجموع الوسط الفني، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.