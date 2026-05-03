كريم عبد العزيز على موعد مع رقم قياسي جديد بـ"7 dogs "

مع إنطلاق العد التنازلي لعرض فيلم" 7 DOGS" المقرر له يوم ٢٨ مايو المقبل يتوقع خبراء الإنتاج والتوزيع السينمائي العربي ان النجم كريم عبد العزيز علي موعد مع رقم قياسي جديد في شباك تذاكر السينما العربية، بعدما حقق إيرادات تعد الأعلى في تاريخ السينما العربية من خلال عدة أفلام دخلت نادي المائة ومنها الفيل الأزرق وكيرة والجن وبيت الروبي والمشروع X وغيرها.

الفيلم تم تنفيذه بأحدث التقنيات السينمائية و ميزانيته هي الأعلي حيث وصلت إلى نحو ٤٠ مليون دولار واستغرق تصويره قرابة ال٦ أشهر داخل إستوديوهات الحصن بالرياض ليكون اول فيلم يتم داخل الاستوديوهات

الفيلم تأليف المستشار تركي أل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح و من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومنة شلبي وتارا عماد وهنا الزاهد وهالة صدقي وناصر القصبي وسيد رجب و من إخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح، اللذين شاركا في إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأكشن العالمية الشهيرة Bad Boys

Ride or Die، و

يضم الفيلم كوكبة من نجوم السينما العالميين، من أبرزهم جيانكارلو إسبوزيتو نجم Breaking Bad وThe Mandalorian، والنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي بطلة The Matrix Reloaded، ونجم بوليوود سلمان خان أحد أبرز وجوه سلسلة Tiger، والعملاق الهندي سانجاي دوت بطل فيلم Vaastav وساندي بيلا

ويجسد كريم عبدالعزيز دور غالي أبو داوود الذي يعد أحد أخطر أعضاء منظمة سرّية دولية تُدعى "7Dogs"، الذي يجبر علي التعاون مع ظابط الإنتربول خالد العزازي الذي يجسد دوره احمد عز لمحاربه هذه العصابه ومن المقرر عرض الفيلم في عيد الاضحي القادم في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي .