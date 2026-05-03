الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحذيرات من الأرصاد: سحب منخفضة وأمطار تضرب عدة محافظات خلال الساعات القادمة

نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية، تشير إلى ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة ومحدودة من شمال البلاد يصاحبها  فرص لسقوط الأمطار.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه مازالت تظهر بعض السحب على مناطق شمال وجنوب الصعيد.

رمال مثارة للأتربة تضرب الطقس اليوم

كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار الرمال المثارة علي مناطق  متفرقة من أغلب الانحاء، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية. 

ونشرت هيئة الأرصاد، صباحا، صور للأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية و شمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة  تكون غزيرة أحياناً.

وأظهرت آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تقدم الرمال المثارة باتجاه مناطق من شمال وجنوب الصعيد، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، فيما ظهرت بعض  السحب على مناطق من شمال ووسط الصعيد.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، الأحد، يشهد انخفاض ملموس في درجات الحرارة، على مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح ما بين 6 إلى 7 درجات مئوية.

وبحسب بيان الهيئة، يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة أو حار نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما تظل الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، مع عودة الطقس المائل للبرودة خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة اليوم

شهدت التوقعات تبايناً واضحاً بين المحافظات، وجاءت أبرز درجات الحرارة العظمى والصغرى كالتالي:

القاهرة: العظمى 26 والصغرى 14.

الإسكندرية: العظمى 20 والصغرى 15.

العاصمة الإدارية: العظمى 28 والصغرى 13.

شرم الشيخ: العظمى 32 والصغرى 19.

الغردقة: العظمى 34 والصغرى 18.

الأقصر: العظمى 38 والصغرى 22.

أسوان: العظمى 41 والصغرى 25.

أبو سمبل: العظمى 42 والصغرى 26.

وفيما يخص حركة الملاحة، حذرت الهيئة من اضطراب حالة البحر المتوسط حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 إلى 4 أمتار، بينما يكون البحر الأحمر معتدلاً إلى مضطرب بارتفاع أمواج يصل إلى 2.5 متر.

