قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم روسي واسع على كييف بمسيّرات مقلدة لاختبار الدفاعات الجوية الأوكرانية
لتعزيز القيمة المضافة.. الجمارك توضح رسوم الجمركية للهواتف المحمولة
تحسن في التنفس| تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة.. خاص
بعثة رجال طائرة الأهلي تعود إلى القاهرة بكأس إفريقيا للأندية
وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد بني سويف العمومي
تحركات برلمانية متصاعدة لمواجهة مخاطر اقتصادية وأمنية تهدد الدولة والمواطنين
من الإجراءات إلى الرقمنة.. الاستثمار يرسم ملامح مرحلة جديدة لبيئة الأعمال في مصر
وزير الاستثمار يعقد اجتماعا موسعا مع الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار وقياداتها
الجيش الإسرائيلي: العثور على نفق تابع لحزب الله جنوب لبنان يحتوي على غرف تحت الأرض
وزير الرياضة يهنئ بطلات مصر بعد حصد 27 ميدالية في بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي
بعد أزمة "كيس الفول".. وكيل تعليم بني سويف "يصلح غلطته" والطالبة: عاوزة أدخل كلية الشرطة
الأعلى للإعلام يحظر نشر أو تداول أي مقاطع مصورة أو مسموعة لـ"ضياء العوضي"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

انخفاض حاد في الحرارة وأمطار رعدية تضرب البلاد| وخبراء هيئة الأرصاد يكشفون لـ«صدى البلد» طقس الأسبوع

انخفاض حاد في الحرارة وأمطار رعدية تضرب البلاد|وخبراء هيئة الأرصاد يكشفون لـ«صدى البلد» طقس الأسبوع
انخفاض حاد في الحرارة وأمطار رعدية تضرب البلاد|وخبراء هيئة الأرصاد يكشفون لـ«صدى البلد» طقس الأسبوع
ياسمين القصاص

في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أحدث تطورات الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وفي هذا الصدد، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة، وقالت إن هذه هي طبيعة هذه الفترة من السنة، حيث  أن البلاد سوف تشهد اليوم تأثرا بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، يتزامن مع اندفاع كتل هوائية شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى تراجع واضح وملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية.

وأضافت غانم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 8 و9 درجات مئوية، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى نحو 26 درجة مئوية، بعدما كانت قد بلغت 35 درجة خلال الأيام السابقة، لتعود الأجواء إلى الطابع الشتوي خاصة خلال فترات الليل".

وأشارت: "وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الانخفاض في درجات الحرارة على مدار الأسبوع الجاري، إذ تتراوح درجات الحرارة العظمى نهارا ما بين 24 و25 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، في حين تسجل الصغرى ليلا ما بين 13 و14 درجة مئوية، وهو ما يستدعي ارتداء ملابس مناسبة والاحتفاظ بملابس أكثر دفئا، لا سيما خلال ساعات الليل المتأخرة".

ومن جانبها، قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن انخفاض الحرارة بدأ من اليوم ومن الساعات المتأخرة من هذه الليلة، ووصلت الدرجة العظمي على القاهرة وصلت لـ 35 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تسجل اليوم 26 درجة مئوية، وهذه يعد انخفاض كبير وملحوظ في درجات الحرارة.  

وأضافت شاكر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا الطقس سوف يستمر حت نهاية الأسبةع، ودرجة الحرارة العظمي بين 24 و 26 درجة على القهرة، أما جنوب البلاد ستترواح بين 31 و32 درجة مئوية، بعد ما وصلت أمس إلى 40 درجة على بعض المناطق من جنوب البلاد. 

وأشارت شاكر: "بداية من يوم الجمعة القادم ستكون هناك ارتفاعات أخرى، وهذا الطبيعي في التوقيت من هذا العام، حيث أن يكون تقلبات وتغيرات حادة وسريعة ما بين ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة".

وتابعت: "أيضا سنشهد اليوم الأحد مازالنا تحت تأثير تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، على العديد من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري، مع سقوط أمطار متفرقة بين خفيفة ومتوسطة، في العديد من المحافظات وعلى رأسها: محافظة الأسكتدرية ومرسى مطروح والبحيرة وكفر الشيخ، وأيضا هناك فرص لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق القاهرة والسويس ومدن القنا وسيناء، وقد تصل إلى حد السيول في سيناء، نظرا للطبيعة الجغرافية لهذه المناطق".

وأوضحت الهيئة أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكون سحب رعدية ممطرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، يصاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة، قد تصل إلى حد الغزارة أحيانا.

وأضافت، في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن هذه السحب من المتوقع أن تمتد تدريجيًا إلى باقي مناطق السواحل الشمالية مع مرور الوقت، على أن تقل حدتها كلما اتجهنا نحو الداخل، لتشمل مناطق الوجه البحري ومدن القناة بأمطار أخف.

كما أشارت الهيئة إلى توافر فرص لسقوط أمطار اليوم على مناطق من القاهرة الكبرى، إلى جانب شمال ووسط الصعيد.

وفيما يتعلق بالرياح، أكدت الهيئة استمرار نشاطها على أغلب أنحاء الجمهورية، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وتدهور مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على مناطق شمال وجنوب الصعيد، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

الطقس حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة انخفاض درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

عبد الله السعيد

الزمالك يعاقب عبد الله السعيد بتغريمه 100 ألف جنيه

تقلبات حادة في الطقس وانخفاض ملحوظ بالحرارة.. والأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة

البسوا تقيل .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية تضرب هذه المناطق خلال ساعات

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

علي جمعة: التلبيس آفةٌ تُعَدُّ من كبائر الآثام

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش غداً: فقه المعاملات.. الاستثمار في الإسلام "رؤية فقهية"

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش غداً "فقه المعاملات.. الاستثمار في الإسلام"

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة بقراءة الإمام ابن كثير المكي براوييه.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة بقراءة الإمام ابن كثير المكي

بالصور

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد