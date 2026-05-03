انخفاض حاد في الحرارة وأمطار رعدية تضرب البلاد| وخبراء هيئة الأرصاد يكشفون لـ«صدى البلد» طقس الأسبوع

في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أحدث تطورات الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وفي هذا الصدد، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة، وقالت إن هذه هي طبيعة هذه الفترة من السنة، حيث أن البلاد سوف تشهد اليوم تأثرا بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، يتزامن مع اندفاع كتل هوائية شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى تراجع واضح وملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية.

وأضافت غانم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 8 و9 درجات مئوية، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى نحو 26 درجة مئوية، بعدما كانت قد بلغت 35 درجة خلال الأيام السابقة، لتعود الأجواء إلى الطابع الشتوي خاصة خلال فترات الليل".

وأشارت: "وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الانخفاض في درجات الحرارة على مدار الأسبوع الجاري، إذ تتراوح درجات الحرارة العظمى نهارا ما بين 24 و25 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، في حين تسجل الصغرى ليلا ما بين 13 و14 درجة مئوية، وهو ما يستدعي ارتداء ملابس مناسبة والاحتفاظ بملابس أكثر دفئا، لا سيما خلال ساعات الليل المتأخرة".

ومن جانبها، قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن انخفاض الحرارة بدأ من اليوم ومن الساعات المتأخرة من هذه الليلة، ووصلت الدرجة العظمي على القاهرة وصلت لـ 35 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تسجل اليوم 26 درجة مئوية، وهذه يعد انخفاض كبير وملحوظ في درجات الحرارة.

وأضافت شاكر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا الطقس سوف يستمر حت نهاية الأسبةع، ودرجة الحرارة العظمي بين 24 و 26 درجة على القهرة، أما جنوب البلاد ستترواح بين 31 و32 درجة مئوية، بعد ما وصلت أمس إلى 40 درجة على بعض المناطق من جنوب البلاد.

وأشارت شاكر: "بداية من يوم الجمعة القادم ستكون هناك ارتفاعات أخرى، وهذا الطبيعي في التوقيت من هذا العام، حيث أن يكون تقلبات وتغيرات حادة وسريعة ما بين ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة".

وتابعت: "أيضا سنشهد اليوم الأحد مازالنا تحت تأثير تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، على العديد من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري، مع سقوط أمطار متفرقة بين خفيفة ومتوسطة، في العديد من المحافظات وعلى رأسها: محافظة الأسكتدرية ومرسى مطروح والبحيرة وكفر الشيخ، وأيضا هناك فرص لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق القاهرة والسويس ومدن القنا وسيناء، وقد تصل إلى حد السيول في سيناء، نظرا للطبيعة الجغرافية لهذه المناطق".

وأوضحت الهيئة أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكون سحب رعدية ممطرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، يصاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة، قد تصل إلى حد الغزارة أحيانا.

وأضافت، في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن هذه السحب من المتوقع أن تمتد تدريجيًا إلى باقي مناطق السواحل الشمالية مع مرور الوقت، على أن تقل حدتها كلما اتجهنا نحو الداخل، لتشمل مناطق الوجه البحري ومدن القناة بأمطار أخف.

كما أشارت الهيئة إلى توافر فرص لسقوط أمطار اليوم على مناطق من القاهرة الكبرى، إلى جانب شمال ووسط الصعيد.

وفيما يتعلق بالرياح، أكدت الهيئة استمرار نشاطها على أغلب أنحاء الجمهورية، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وتدهور مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على مناطق شمال وجنوب الصعيد، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم الأنحاء.