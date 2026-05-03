شوبير يكشف كواليس اجتماع قيادات الأهلي لتقييم المرحلة الماضية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر إذاعة On Sport FM، تفاصيل الاجتماع الذي جمع بين محمود الخطيب، وياسين منصور، وسيد عبد الحفيظ داخل النادي الأهلي، وذلك لمناقشة وتقييم الأوضاع خلال الفترة الماضية.

وأوضح شوبير أن التواصل بين الأطراف الثلاثة سبق الاجتماع، حيث أبدى كل من ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ رغبتهما في عقد جلسة مع الخطيب، للتأكيد على أن الأمور داخل النادي تسير بشكل طبيعي، وهو ما رحب به رئيس الأهلي.

وأضاف أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من التحركات الإدارية، من بينها لقاء سابق عُقد في مدينة نصر لمناقشة ملف قطاع الناشئين، بحضور سيد عبد الحفيظ، إلى جانب ظهور وليد سليمان ومؤمن زكريا في مباراة ودية لفريق زد.

وأشار شوبير إلى أن الحاضرين اتفقوا على أهمية تكرار مثل هذه الاجتماعات بشكل دوري، على أن تكون معلنة كلما دعت الحاجة، مؤكدين أن تكليف ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ بملف الكرة لا يلغي الدور الرئيسي لمحمود الخطيب، الذي يظل صاحب القرار داخل النادي.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن أفضل وسيلة للرد على الشائعات هي الشفافية وإظهار الحقائق من خلال الاجتماعات الواضحة، بدلًا من الاكتفاء بإصدار البيانات، مشددًا على أن هذه الخطوة تدعم استقرار الأهلي وتنظيم العمل داخله.