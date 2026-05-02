أحمد حسن يكشف عن مفاجأة سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة إنبي في الدوري

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مفاجأة في تشكيل الاهلي أمام إنبي ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

و كتب أحمد حسن :خاص.. ياسر إبراهيم جاهز من الناحية الطبية لمواجهة الأهلي وإنبي

وواصل الأهلي عروضه القوية في الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة، في الجولة الخامسة من مرحلة حسم التتويج، ليؤكد حضوره بقوة في سباق المنافسة.

ويستعد الفريق الأحمر لخوض مواجهة جديدة أمام إنبي، يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو الجاري، ضمن منافسات المسابقة، على أن يتم تحديد موعد انطلاق اللقاء خلال الساعات المقبلة.

القنوات الناقلة للمواجهة

ومن المنتظر أن تُنقل المباراة عبر شبكة أون سبورت، التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري المصري، ما يتيح للجماهير متابعة اللقاء بشكل مباشر.