لأول مرة | إقرار نظام جديد في السعودية بموسم الحج 2026
حريق في مخزن أدوات صحية خلف مسجد الشربتلي بالتجمع | صور
مدريد : احتجاز إسرائيل لناشط إسباني من أسطول الصمود غير قانوني
اللي عاوز يمشي على نظام الطيبات براحته | محمود سعد يكشف سبب استضافته لـ ضياء العوضي
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة
بدء التشغيل التجريبي لأول نظام إضاءة ذكي موفر للطاقة في كفر الشيخ
فريق سام مرسي السابق .. إيبسويتش تاون يعود إلى البريميرليج
خرّجت الدهب بأكياس قمامة .. التحقيق في اتهام منة فضالي خادمتها بالسرقة
راحت له سليمة خرجت بتغسل كلى .. نجل مسنة يكشف كارثة جديدة عن نظام الطيبات | فيديو
رواتب تتجاوز 16 ألف جنيه.. وزارة النقل تطلب سائقين للأتوبيسات وتاكسي العاصمة
النقض: رفض الطعن على فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بغرب الدلتا
حقيقة استخدام حبوب منع الحمل كأعلاف للدواجن.. التفاصيل كاملة

أعلاف الدواجن
أعلاف الدواجن
هاني حسين

حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحديث عن مصادر أعلاف الدواجن، ومدى صحة علاقتها بحبوب منع الحمل.

لا صحة لاستخدام حبوب منع الحمل كعلف للدواجن 

كشف الدكتور مصطفى بساطي، عميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، حقيقة ما يتردد بشأن استخدام حبوب منع الحمل في تغذية الدواجن، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس علمي أو عملي داخل قطاع الإنتاج الداجني.

وخلال تصريحات تليفزيونية، شدد الدكتور مصطفى بساطي، عميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، على أن فكرة إطعام الفراخ حبوب منع الحمل “غير منطقية تمامًا”، سواء من الناحية العلمية أو الاقتصادية.

لا علاقة بين حبوب منع الحمل وعلف الدواجن

وأوضح الدكتور مصطفى بساطي، عميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، أن الهرمونات الموجودة في تلك الحبوب، حتى إذا تم استخدامها بشكل غير قانوني، لا يمكن أن تُحدث تأثيرًا يُذكر على الدواجن بالكيفية التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن دورة حياة الدواجن قصيرة للغاية، ولا تسمح بظهور مثل هذه التأثيرات المزعومة.

معلومات مغلوطة منتشرة 

وأضاف الدكتور مصطفى بساطي، عميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، أن البعض يروج لمعلومات مغلوطة حول قيام مزارع الدواجن بطحن حبوب منع الحمل وخلطها مع الأعلاف بهدف تسريع النمو أو زيادة الوزن، وهو أمر غير صحيح، موضحًا أن تكلفة هذه الحبوب مرتفعة مقارنة بالأعلاف التقليدية، ما يجعل استخدامها في هذا السياق “خسارة اقتصادية فادحة” لأي منتج.

وأشار إلى أن صناعة الدواجن في مصر تخضع لرقابة بيطرية وصحية، سواء من خلال الجهات الحكومية أو من خلال نظم الجودة التي تلتزم بها المزارع الكبرى، مؤكدًا أن أي ممارسات غير قانونية يتم رصدها والتعامل معها بشكل فوري.

وأكد بساطي أن ما يتم تداوله يندرج ضمن الشائعات التي تثير القلق بين المواطنين دون دليل علمي، داعيًا إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية والمتخصصة قبل تصديق أو نشر مثل هذه الأخبار.

كما لفت إلى أن التغذية في مزارع الدواجن تعتمد على تركيبات علمية مدروسة من البروتينات والفيتامينات والمعادن، والتي يتم تحديدها وفقًا لاحتياجات الطيور في مراحل نموها المختلفة، بهدف تحقيق أفضل إنتاجية وجودة دون اللجوء إلى أي مواد غير معتمدة.

وفي سياق متصل، نصح الخبير البيطري المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك المتعلقة بالصحة والغذاء، لما لها من تأثير مباشر على سلوك المستهلكين والأسواق.

قرار تصدير الدواجن 

ومن جانبه أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن التصدير لن يسبب أي ارتفاع في أسعار البيض أو الدواجن داخل السوق المحلي، موضحًا أن مصر تمتلك فائضًا كبيرًا يصل إلى نحو 25% من الإنتاج، وهو ما يسمح بتوجيه جزء منه للخارج دون التأثير على المعروض المحلي.
وأضاف “السيد” خلال تصريحات تليفزيونية،  أن تصدير الفائض لن يؤثر سلبًا على السوق، بل سيعزز حركة الاستثمار داخل القطاع، لأن المنتج الذي يطمئن إلى وجود سوقين لتصريف بضاعته، محلي وخارجي، سيُقدم على التوسع وزيادة إنتاجه، وهو ما يدعم استقرار الصناعة على المدى الطويل.

تصدير البيض

ووافقت وزارة الزراعة على استئناف تصدير بيض التفريخ وبيض المائدة وكتاكيت الأمهات إلى الأسواق الخارجية بعد توقف دام لسنوات، وقد بدأ تفعيل التصدير فعليًا خلال الربع الرابع من العام الحالي بالتزامن مع زيادة الإنتاج المحلي.
 

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

مرتبات

القبض نازل بدري.. مفاجأة في موعد صرف مرتبات مايو قبل عيد الأضحى

أفضل شهادات الادخار في البنوك 2026

عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

الدوري المصري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

حالة الطقس

أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ

هيونداي

هيونداي تعود للأزرار وتودع شاشات اللمس في سياراتها الحديثة

فورد

فورد تستدعي 180 ألف سيارة برونكو ورينجر من الأسواق .. اعرف السبب

كاديلاك بلاك وينج 2026

كاديلاك تطلق أقوى نسخة بلاك وينج في تاريخها لـ 26 شخصًا فقط

بعد منعه في نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخيار؟

فوائد تناول الخيار الصحية

مش بس تفوقك.. فوائد غير متوقعة لشرب فنجان القهوة الصباحي

القهوة وصحة الأمعاء

وفاة سهير زكي عن عمر يناهز 81 عامًا بعد صراع مع المرض.. أبرز محطات مشوارها الفني

سهير زكي

أعراض مبكرة تدل على الإصابة بسرطان المستقيم.. احذر من تجاهلها

أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها

حريق لوكيشن تصوير مسلسل “بيت بابا 2”

ماس كهربائى.. القصة الكاملة لنشوب حريق بلوكيشن تصوير "بيت بابا2"

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

(المريخ وأجسام البشر)

شكل غير متوقع.. كيف قد يغيّر المريخ ملامح وأجسام البشر في المستقبل

أمير عيد

تصرف أثار الجدل.. ماذا فعل أمير عيد في عزاء والد طليقته مع المصورين ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد