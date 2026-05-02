حقيقة استخدام حبوب منع الحمل كأعلاف للدواجن.. التفاصيل كاملة

حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحديث عن مصادر أعلاف الدواجن، ومدى صحة علاقتها بحبوب منع الحمل.

لا صحة لاستخدام حبوب منع الحمل كعلف للدواجن

كشف الدكتور مصطفى بساطي، عميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، حقيقة ما يتردد بشأن استخدام حبوب منع الحمل في تغذية الدواجن، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس علمي أو عملي داخل قطاع الإنتاج الداجني.

وخلال تصريحات تليفزيونية، شدد الدكتور مصطفى بساطي، عميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، على أن فكرة إطعام الفراخ حبوب منع الحمل “غير منطقية تمامًا”، سواء من الناحية العلمية أو الاقتصادية.

لا علاقة بين حبوب منع الحمل وعلف الدواجن

وأوضح الدكتور مصطفى بساطي، عميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، أن الهرمونات الموجودة في تلك الحبوب، حتى إذا تم استخدامها بشكل غير قانوني، لا يمكن أن تُحدث تأثيرًا يُذكر على الدواجن بالكيفية التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن دورة حياة الدواجن قصيرة للغاية، ولا تسمح بظهور مثل هذه التأثيرات المزعومة.

معلومات مغلوطة منتشرة

وأضاف الدكتور مصطفى بساطي، عميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، أن البعض يروج لمعلومات مغلوطة حول قيام مزارع الدواجن بطحن حبوب منع الحمل وخلطها مع الأعلاف بهدف تسريع النمو أو زيادة الوزن، وهو أمر غير صحيح، موضحًا أن تكلفة هذه الحبوب مرتفعة مقارنة بالأعلاف التقليدية، ما يجعل استخدامها في هذا السياق “خسارة اقتصادية فادحة” لأي منتج.

وأشار إلى أن صناعة الدواجن في مصر تخضع لرقابة بيطرية وصحية، سواء من خلال الجهات الحكومية أو من خلال نظم الجودة التي تلتزم بها المزارع الكبرى، مؤكدًا أن أي ممارسات غير قانونية يتم رصدها والتعامل معها بشكل فوري.

وأكد بساطي أن ما يتم تداوله يندرج ضمن الشائعات التي تثير القلق بين المواطنين دون دليل علمي، داعيًا إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية والمتخصصة قبل تصديق أو نشر مثل هذه الأخبار.

كما لفت إلى أن التغذية في مزارع الدواجن تعتمد على تركيبات علمية مدروسة من البروتينات والفيتامينات والمعادن، والتي يتم تحديدها وفقًا لاحتياجات الطيور في مراحل نموها المختلفة، بهدف تحقيق أفضل إنتاجية وجودة دون اللجوء إلى أي مواد غير معتمدة.

وفي سياق متصل، نصح الخبير البيطري المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك المتعلقة بالصحة والغذاء، لما لها من تأثير مباشر على سلوك المستهلكين والأسواق.

قرار تصدير الدواجن

ومن جانبه أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن التصدير لن يسبب أي ارتفاع في أسعار البيض أو الدواجن داخل السوق المحلي، موضحًا أن مصر تمتلك فائضًا كبيرًا يصل إلى نحو 25% من الإنتاج، وهو ما يسمح بتوجيه جزء منه للخارج دون التأثير على المعروض المحلي.

وأضاف “السيد” خلال تصريحات تليفزيونية، أن تصدير الفائض لن يؤثر سلبًا على السوق، بل سيعزز حركة الاستثمار داخل القطاع، لأن المنتج الذي يطمئن إلى وجود سوقين لتصريف بضاعته، محلي وخارجي، سيُقدم على التوسع وزيادة إنتاجه، وهو ما يدعم استقرار الصناعة على المدى الطويل.

تصدير البيض

ووافقت وزارة الزراعة على استئناف تصدير بيض التفريخ وبيض المائدة وكتاكيت الأمهات إلى الأسواق الخارجية بعد توقف دام لسنوات، وقد بدأ تفعيل التصدير فعليًا خلال الربع الرابع من العام الحالي بالتزامن مع زيادة الإنتاج المحلي.

