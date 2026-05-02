قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأول مرة | إقرار نظام جديد في السعودية بموسم الحج 2026
حريق في مخزن أدوات صحية خلف مسجد الشربتلي بالتجمع | صور
مدريد : احتجاز إسرائيل لناشط إسباني من أسطول الصمود غير قانوني
اللي عاوز يمشي على نظام الطيبات براحته | محمود سعد يكشف سبب استضافته لـ ضياء العوضي
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة
بدء التشغيل التجريبي لأول نظام إضاءة ذكي موفر للطاقة في كفر الشيخ
فريق سام مرسي السابق .. إيبسويتش تاون يعود إلى البريميرليج
خرّجت الدهب بأكياس قمامة .. التحقيق في اتهام منة فضالي خادمتها بالسرقة
راحت له سليمة خرجت بتغسل كلى .. نجل مسنة يكشف كارثة جديدة عن نظام الطيبات | فيديو
رواتب تتجاوز 16 ألف جنيه.. وزارة النقل تطلب سائقين للأتوبيسات وتاكسي العاصمة
النقض: رفض الطعن على فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بغرب الدلتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائبة : مثلث القيادة والتشريع والوعي درع مصر لمواجهة حروب الجيل الخامس

رحمة سمير

أكدت النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تخوض حالياً معركة وعي شاملة تتكاتف فيها كافة مؤسسات الدولة لحماية "جيل ألفا" من مخاطر الفضاء الرقمي المفتوح.

وأوضحت “هرماس خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج «وطن رقمي»الذي يقدمه الإعلامي حسن عثمان على قناة الحدث اليوم، أن هناك تكاملاً فريداً بين غرفتي البرلمان، حيث كان مجلس الشيوخ هو "منصة الانطلاق" التي دقت نقوس الخطر عبر مقترحات برغبة لحظر المنصات الهدامة، بينما يتولى مجلس النواب حالياً صياغة "حزمة تشريعية" تاريخية تهدف لتنظيم استخدام الأطفال للإنترنت ووضع ضوابط صارمة على سوق الألعاب الإلكترونية لضمان عدم المساس بالأمن المجتمعي.

وأثنت النائبة بشكل خاص على الدور البطولي الذي لعبته الدراما المصرية في هذا الملف، مشيرة إلى أن مسلسل «لعبة وقلبت بجد» الذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كان بمثابة "مرآة كاشفة" للمخاطر التي حذرت منها المؤسسات الرسمية.

وقالت هرماس إن الرسائل الدرامية المرئية نجحت في الوصول لقلوب وعقول الأسر المصرية أسرع من أي حملات تقليدية، حيث جسد المسلسل واقعاً مريراً قد تعيشه أي أسرة إذا تركت أطفالها فريسة لإدمان الألعاب الإلكترونية.

وأضافت أن التشريعات القادمة لن تكتفي بالمنع، بل ستعمل على خلق بيئة رقمية قانونية توازن بين حق الطفل في الترفيه وبين ضرورة حمايته من الاستدراج أو الاستغلال، مؤكدة أن تضافر جهود "القيادة السياسية والبرلمان والإعلام الواعي" هو الطريق الوحيد لبناء جيل محصن رقمياً وقادر على التعامل مع التكنولوجيا كأداة للبناء لا وسيلة للهدم.

https://youtu.be/v5ONU70qHsw 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فوائد تناول الخيار الصحية
