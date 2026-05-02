اللي عاوز يمشي على نظام الطيبات براحته | محمود سعد يكشف سبب استضافته لـ ضياء العوضي

علق الإعلامي محمود سعد على الجدل المثار حول ما يُعرف بـ نظام الطيبات، كاشفاً عن سبب استضافته السابقة للراحل ضياء العوضي.

وقال سعد عبر تصريحاته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ أن لكل شخص الحرية في اتباع النظام الغذائي الذي يراه مناسبًا، دون إمكانية تعميمه على الجميع.

وأكمل سعد، إن «اللي عايز يمشي على الطيبات يمشي، دا أمر شخصي»، مشددًا على أن أي نظام غذائي لا يصلح بالضرورة لكل الناس، وأن لكل إنسان طبيعة وظروفًا مختلفة.

وأضاف أنه تعلم مع الوقت ضرورة الحصول على المعلومات من أصحاب التخصص، موضحًا أن بعض الأطباء قد يخطئون أحيانًا، لكنه لا يستطيع الجزم بصحة أو خطأ نظام «الطيبات»، مطالبًا من لديه تساؤلات بالرجوع إلى طبيب متخصص.

وكشف الإعلامي عن سبب استضافته السابقة للراحل ضياء العوضي، أن الهدف منها كان مناقشة ظاهرة موجودة في المجتمع، مثل أي قضية تُطرح للنقاش العام، وليس الترويج لأفكار بعينها.

ونوه محمود عن أنه قد اقتنع بأن مناقشة مثل هذه الملفات الصحية والغذائية ليس مكانها البرامج التلفزيونية.

وأكد أنها يجب أن تكون بين المتخصصين وأهل الخبرة، متابعًا: أدرك أخطائي جيدًا، لكني لا اعتبر استضافتي للراحل ضياء العوضي واحدة من هذه الأخطاء.