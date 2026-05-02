ترحيب مصري.. مطار مرسى مطروح يستقبل أولى رحلات التشيك

استقبل مطار مرسى مطروح الدولي أولى رحلات الطيران القادمة من جمهورية التشيك، التابعة لشركة Electra Airways، وذلك يوم السبت الموافق 2 مايو 2026، وعلى متنها 176 راكبًا، في مشهدٍ يعكس روح الضيافة المصرية وأصالة الترحيب.

وذلك في بداية تشغيل خط جوي مباشر على خط سير برنو – مرسى مطروح – برنو، ويمثل إضافة مهمة لشبكة الربط الجوي، ويسهم في دعم الحركة السياحية الوافدة إلى منطقة الساحل الشمالي.

وشهد الاستقبال مراسم ترحيب رسمية، بدأت بالتحية التقليدية برش المياه على الطائرة، إلى جانب قيام فريق العلاقات العامة بتوزيع الورود والهدايا التذكارية والشيكولاتة على الركاب، في أجواء مميزة عكست حسن الاستقبال وحرص المطار على تقديم تجربة وصول مميزة منذ اللحظة الأولى.

ويُعد تشغيل هذا الخط خطوة مهمة في دعم الحركة السياحية إلى منطقة الساحل الشمالي، كما يعكس تزايد الإقبال على المقاصد السياحية المصرية، خاصة مع ما تتمتع به مرسى مطروح من مقومات طبيعية وسياحية متميزة، إلى جانب كونه أحد الأسواق الأوروبية الواعدة.

ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الطيران المدني لتعزيز الربط الجوي مع الوجهات الدولية، وفتح أسواق سياحية جديدة تسهم في تنشيط الحركة السياحية وزيادة معدلات التشغيل بالمطارات المصرية.