الأهلي وسبورتنج.. مواعيد مباريات نهائي دوري سوبر السلة للسيدات

أعلن اتحاد كرة السلة مواعيد مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر للسيدات لكرة السلة موسم (2025-2026) بين الأهلي وسبورتنج.

فمن المقرر أن يقام الدور النهائي بنظام (Best of 5)، حيث يحصل على اللقب الفريق الفائز في ثلاث مواجهات.

وبالنسبة لمواعيد مباريات الدور النهائي، فستكون المباراة الأولى يوم الخميس الموافق 7 مايو في تمام الساعة الثامنة مساءً على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر، على أن تكون المباراة الثانية يوم السبت الموافق 9 مايو في تمام الساعة الثامنة مساءً على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر أيضا.

ومن المقرر أن تكون المباراة الثالثة يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو، في تمام الساعة الثامنة مساءً على صالة برج العرب بالإسكندرية، وكذلك المباراة الرابعة على صالة برج العرب، حال اللجوء لها، وتكون يوم الخميس الموافق 14 مايو في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتكون المباراة الخامسة- حال اللجوء لها- يوم السبت الموافق 16 مايو في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.