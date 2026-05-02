بايرن ميونخ يتعادل مع هايدينهايم 3-3 في الدوري الألماني

حقق فريق بايرن ميونخ تعادلا قاتلا مع ضيفه هايدينهايم بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا في إطار الجولة الـ 32 من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل ثلاثية هايدينهايم كل من بودو زفيزيفادزي هدفين في الدقيقتين 22 و76 وإرين دينكسي في الدقيقة 31 ،بينما أحرز ثلاثية بايرن ميونخ كل من ليون جوريتسكا هدفين في الدقيقتين 44 و57 وميكايل أوليسيه في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 83 نقطة في الصدارة، وسبق أن توج بالدوري منذ عدة جولات، بينما أصبح رصيد هايدينهايم 23 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي مباريات أخرى، أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة؛ فاز هامبورج على مضيفه أينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف، وانتصر أوجسبورج على مضيفه فيردر بريمن بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل هوفنهايم مع ضيفه شتوتجارت بثلاثة أهداف لكل منهما، وتعادل يونيون برلين مع ضيفه كولن بهدفين لكل منهما.