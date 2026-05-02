هندسة الإسكندرية تحصد المراكز الثلاثة الأولى بمسابقة الغواصات الآلية الإقليمية

أعلن الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية فوز طلاب كلية الهندسة بالجامعة بالمراكز الثلاثة الأولى في فئة (Explorer) بمسابقة الغواصات الآلية "MATE ROV 2026" في مرحلتها الإقليمية التي استضافتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمشاركة 7 فرق طلابية من الكلية.

وقال رئيس الجامعة- في بيان، اليوم- أن فريق "Aquaphoton Academy" فاز بالمركز الأول، وفريق "MIA Robotics" بالمركز الثاني، وفريق "Titans" بالمركز الثالث، مشيراً إلى تأهل فريقي المركزين الأول والثاني لتمثيل الجامعة في المرحلة العالمية للمسابقة.

ومن جهته، أوضح الدكتور وائل المغلاني القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، أن النتائج تضمنت أيضاً فوز فريق "AU Robotics" بالمركز الثالث في فئة (Pioneers)، بالإضافة إلى حصول فرق الكلية على 8 جوائز جانبية شملت مجالات: الرؤية الحاسوبية، الحلول المبتكرة، تصميم الغواصات، التقارير التقنية، والعروض التسويقية.

وأشار إلى أن الجوائز الجانبية توزعت بين فرق "Aquaphoton Academy" و"MIA Robotics" و"Crocomarine" و"Torpedo"، مؤكداً أن هذه المشاركة تأتي في إطار دعم الكلية للابتكار والبحث العلمي التطبيقي لدى الطلاب.