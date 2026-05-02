نصائح تؤدي للوفاة.. أحمد موسى يكشف مفاجأت مدوية عن نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

تساءل الإعلامي أحمد موسى، عن خطورة بعض الأمور التي تتعلق بصحة المواطنين، خاصة ما يتعلق منها الدجل الطبي، وقد تؤدي إلى الوفاة، مردفًا: "في إعلاميين يستضفيوا ناس بيتكلموا عن الطب بشكل يسمى بالخرافات أو الدجل الطبي والناس بتصدق، وتقديم نصائح تؤدي إلى الوفاة، دا بسبب الهشاشة المعرفية للناس بالجدل الطبي".

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن: "الدكتور ضياء العوضي عليه رحمة الله طلع تكلم قبل وفاته عن نظام معين في عدد من القنوات، والنظام دا تسبب في وفاة عدد من الحالات التي تعاني من الأمراض وأخرى تدهورت صحتها تماما".

وطالب أحمد موسى الجهات المعنية حذف كافة الفيديوهات على المحطات التليفزيونية والسوشيال ميديا لأنها تضر المواطنين، كما أن الدكتور ضياء العوضي قام بوضع نظام غذائي يؤدي إلى تفاقم أمراض ووفاة بعض الأشخاص خاصة مرضى السكر.

وأشار أحمد موسى إلى أن الدكتور أسامة حمدي أستاذ الباطنة في جامعة هارفارد قدم بحثًا علميا به أدلة طبية تثبت أن نظام دكتور ضياء العوضي لمرضى السكري تسبب في وفاتهم، واللي بيقوله الدكتور ضياء العوضي تسبب مضاعفات خطيرة.

وأردف: المريض من النوع حال اتباعه نظام الدكتور ضياء العوضي تؤدي إلى كوارث وتسبب الوفاة، كما أن نصحه مرضى السكر بتناول الحلويات هذا الكلام غير علمي.

ونوه أحمد موسى إلى أن تقرير الدكتور أسامة حمدي كشف حقيقة نظام الدكتور ضياء العوضي، كما أن الدولة تحركت مبكرًا الآن نقابة الأطباء شطبت ضياء العوضي وأسقطت عضويته، حيث قدم معلومات طبية غير مثبتة عمليًا وكلامه مخالف للمهنة، ويشكل خطرًا على الصحة العامة.

وأردف أحمد موسى، أن وزارة الصحة اتخذت إجراءات بتشميع عيادة الدكتور العوضي، من 10 مارس الماضي، كما أن كل هذه الإجراءات دليل على عدم صحة كلام العوضي وكلامه غير صحي