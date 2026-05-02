قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القانون الدولي غائب .. أبو العينين : إنسانية الشعوب سترفض منطق القوة ولو بعد حين
أستاذ علوم سياسية: مصر تقود جهود التهدئة بين واشنطن وطهران وسط تعثر المقترح الإيراني
الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية.. من يتحمل التعويض؟
أبو العينين: مصر ترفض تهجير الفلسطينين.. وعلى المحتل الإسرائيلي ترك أرضهم
وزير البترول: حفر 26 بئراً تنمويا جديداً وتحقيق المستهدفات الإنتاجية بنسبة 100% من الزيت المكافيء
نشأت الديهي يعتذر على الهواء ويهاجم نظام الطيبات ويكشف مفاجأة عن ضياء العوضي
التعليم تنفي تعطيل الدراسة بالمدارس غداً بقرار مركزي من الوزير لسوء الطقس
جامعة عين شمس تكرم النائب محمد أبو العينين| أحمد موسى يعرض تقريرا مفصلا عن الفعالية
شهيد العمل ونجله يصارع الموت.. أول صورة لأحد ضحايا انفجار ثلاجة بالبراجيل
قصف إسرائيلي يستهدف ريف القنيطرة جنوب سوريا وسط تصاعد التوترات
محمد أبو العينين: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخي ولن تسمح بتصفيتها
تشكيل برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

5 أعمال تعدل ثواب الحج والعمرة.. الأزهر للفتوى يكشف عنها

ثواب الحج والعمرة
ثواب الحج والعمرة
عبد الرحمن محمد

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن حزمة من "الكنوز النبوية" والأعمال الصالحة التي يعادل ثوابها أجر الحج والعمرة.

وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أوضح المركز أن الشريعة الإسلامية جعلت من الرحمة وسعة الفضل مخارج لمن حبسه العذر، مؤكداً أن النية الصادقة والعمل الصالح قد يبلغان العبد منازل الحجاج والمعتمرين.


واستعرض مركز الفتوى مجموعة من هذه الأعمال المستمدة من السنة النبوية المطهرة، وجاءت على النحو التالي:


 حضور مجالس العلم في المساجد
أكد المركز أن السعي لطلب العلم أو تعليمه في بيوت الله يعد من أعظم القربات، مستشهداً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرًا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تامًّا حجته»، مما يجعل المسجد منارة لنيل الأجر الكامل دون سفر.
النية الصادقة والعزم الأكيد
أشار الأزهر إلى أن القلب الصادق يبلغ ما لا يبلغه العمل أحياناً، فمن كان يتوق للحج ويمنعه ضيق ذات اليد أو المرض، فإن نيتة الصادقة تمنحه الأجر كاملاً؛ فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النفر الأربعة، فإن العبد الذي لا يملك مالاً ويقول صادقاً "لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان (أي في الخير)"، فإنه بنيته يشارك المحسن في أجره.


بر الوالدين حج وجهاد
أبرزت الفتوى أن الإحسان إلى الوالدين، وخاصة الأم، هو باب عظيم لنيل ثواب الحج والعمرة والجهاد معاً. واستند المركز إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لرجل اشتهى الجهاد ولم يقدر عليه، فحثه على بر أمه قائلاً: «فاتق الله فيها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد». 

جلسة الشروق (صلاة الضحى)
من الأعمال اليسيرة ذات الأجر العظيم، هي المكوث في المصلى بعد صلاة الفجر بذكر الله حتى طلوع الشمس ثم صلاة ركعتين؛ حيث وصف النبي صلى الله عليه وسلم أجرها بأنه: «كأجر حجة، وعمرة، تامة، تامة، تامة»، وهي خلوة إيمانية يومية تمنح العبد طاقة روحية وثواباً جزيلا.


 أداء الصلوات المكتوبة في المسجد
لم تغفل الفتوى أهمية الصلاة في الجماعة، موضحة أن الخروج من البيت على طهارة لأداء الصلاة المكتوبة في المسجد يمنح المسلم أجراً يشبه أجر الحاج المحرم، كما أن الخروج لصلاة الضحى يكتب لصاحبه أجر المعتمر، مما يجعل الارتباط بالمسجد فرصة يومية لتجديد هذا الثواب.

وختم مركز الأزهر العالمي للفتوى بيانه بالتأكيد على أن هذه الأعمال تأتي من باب فيض الكريم وتيسيراً على المسلمين الراغبين في نيل الرضا والقبول، مشدداً على أن الله يكتب الثواب على قدر صدق القلوب واجتهاد النفوس في طاعته.

 

ثواب الحج والعمرة مركز الأزهر العالمي للفتوى بر الوالدين صلاة الضحى الأعمال الصالحة السنة النبوية فتاوى الأزهر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً الأحد بالمدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل الآن

حالة الطقس

هل غدًا إجازة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية؟.. اعرف الحقيقة

مرتبات

القبض نازل بدري.. مفاجأة في موعد صرف مرتبات مايو قبل عيد الأضحى

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بالمدارس غداً بقرار مركزي من الوزير لسوء الطقس

أفضل شهادات الادخار في البنوك 2026

عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

الدوري المصري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم

البتلو بـ495 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم السبت 2 مايو 2026 في الأسواق

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقة بث مباشر

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم والقنوات الناقلة

مواقيت الصلاة اليوم 1 مايو 2026 فى القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم 1 مايو 2026 فى القاهرة وعدد من المحافظات

بالصور

مفاجأة.. كثرة الضحك تعالج مشاكل الجهاز الهضمي

الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء
الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء
الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء

أطعمة تحميك من الزهايمر وتعزز صحة الدماغ .. قائمة يجب إضافتها لنظامك الغذائي

أفضل أطعمة لصحة الدماغ وتقليل الخرف
أفضل أطعمة لصحة الدماغ وتقليل الخرف
أفضل أطعمة لصحة الدماغ وتقليل الخرف

مراتى ماتت بسبب ضياء العوضي .. طبيب يكشف كواليس خفية وسر شطبه من النقابة

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

تسبب السمنة وتسوس الأسنان.. مشروبات شهيرة تهدد صحة أطفالك | أحذرها

لماذا حذر الخبراء من بدائل الحليب النباتية للأطفال؟
لماذا حذر الخبراء من بدائل الحليب النباتية للأطفال؟
لماذا حذر الخبراء من بدائل الحليب النباتية للأطفال؟

فيديو

احمد السقا وعماد زيادة

منهم أحمد السقا .. نجوم الفن يواسون حمدي الميرغني في عزاء والده

ظواهر فلكية خلال مايو

القمر الأزرق .. سماء مصر تشهد ظواهر فلكية بديعة في مايو 2026

الشهيد المقدم أحمد إبراهيم الجمل

حكاية بطل.. قصة استشهاد مقدم أحمد إبراهيم الجمل

حريق لوكيشن تصوير مسلسل “بيت بابا 2”

ماس كهربائى.. القصة الكاملة لنشوب حريق بلوكيشن تصوير "بيت بابا2"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد