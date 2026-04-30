ديني

كيفية الاستعداد الحقيقي لرحلة الحج؟ أمين الفتوى يجيب

محمد شحتة

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد بشأن الاستعداد الحقيقي لرحلة الحج، وهل يقتصر الأمر على التجهيزات المادية فقط أم يمتد إلى ما هو أعمق من ذلك.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح له، أن الحج ليس مجرد انتقال أو أداء مناسك، بل هو رحلة إيمانية عظيمة يبدأها الإنسان بنداء من الله سبحانه وتعالى، حيث يترك كل ما خلفه ويتوجه بقلبه قبل خطواته إلى خالقه، مؤكدًا أن هذه الرحلة تمثل فرصة حقيقية لبدء صفحة جديدة والتطهر من الذنوب.

كيفية الاستعداد لرحلة الحج

وأشار إلى أن كثيرًا من الناس ينشغلون بتجهيز متعلقات السفر، بينما يغفل البعض عن الاستعداد القلبي والروحي، موضحًا أن على المسلم أن يسأل نفسه قبل الذهاب: لماذا يذهب؟ وكيف سيعود؟، لأن الغاية الأساسية من الحج هي التغيير الحقيقي نحو الأفضل.

وأكد أمين الفتوى أن من أهم خطوات الاستعداد للحج تصفية النية وجعلها خالصة لله، إلى جانب التوبة الصادقة ورد الحقوق إلى أصحابها، والإكثار من الاستغفار، مشددًا على ضرورة تعلم مناسك الحج قبل السفر حتى يؤديها المسلم على الوجه الصحيح دون الوقوع في أخطاء.

وأضاف أن التهيئة النفسية أمر ضروري، نظرًا لما قد يواجهه الحاج من مشقة وزحام، ما يتطلب الصبر والتحمل، لافتًا إلى أن استحضار الأجر والثواب يعين على تجاوز هذه التحديات بروح إيمانية.
 

الحج مناسك الحج الفتوى دار الإفتاء كيفية أداء مناسك الحج أركان الحج

مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد .. ليست كلها صحية كما تظن

دراسة تغير المفاهيم : التوقيت المناسب لممارسة الرياضة يؤثر على صحة القلب

دراسة تحذيرية للنساء: هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة

