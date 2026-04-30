قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب : لا مانع لدي من مشاركة إيران في كأس العالم
عودة قوية | حدوتة شيرين مع فضل شاكر في دائرة الانتظار
ترامب : الإيرانيون يريدون إبرام صفقة معنا
اشتباكات عنيفة بين بروكسي ومسار إف سي بعد أزمة تحكيمية في دوري المحترفين
سيد الطيب ينتقد ضياء العوضي : دفعت 3 آلاف جنيه في الكشف ومبيردش على المرضى
محمد صلاح يستمتع بلحظات استجمام هادئة بعد غيابه عن المباريات للإصابة
نظام الطيبات ليس علاجا .. جمال شعبان يحذر المواطنين
19 ألف وحدة في 8 مدن جديدة .. رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026
سحب 30 ألف لعبة من الأسواق في بريطانيا بسبب مادة مسرطنة.. ما القصة؟
لا سفر دون إخطار | تشريع جديد يحكم تنقل الأبناء بعد الطلاق
منحة العمالة غير المنتظمة 2026 .. صرف 1500 جنيه في هذا التوقيت
تكريما للملك تشارلز .. ترامب يرفع الرسوم الجمركية عن الويسكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد .. ليست كلها صحية كما تظن

آية التيجي

في ظل الشعبية الكبيرة التي تحظى بها شوكولاتة السبريد القابلة للدهن، بدأ المستهلكون يبحثون عن بدائل صحية تجمع بين المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية الأفضل.

لماذا تُعتبر الشوكولاتة السبريد خيارًا غير صحي؟

ومع امتلاء الأسواق بمنتجات تحمل عبارات مثل "بدون سكر مضاف" و"نباتي" و"غني بالبروتين"، حذر خبراء التغذية من الانخداع بالشعارات التسويقية، مؤكدين أن كثيرًا من هذه المنتجات لا تختلف كثيرًا عن الأصل.
 

وبحسب خبراء التغذية، تحتوي شوكولاتة السبريد على أكثر من 50% سكر، إلى جانب زيت النخيل وكمية محدودة من البندق، ما يجعلها أقرب للحلوى من كونها إفطارًا يوميًا مناسبًا.

وكل ملعقة من شوكولاتة الأسبريد تقريبًا (15 جم) تحتوي على:
80 سعرة حرارية
8.4 جم سكر
4.6 جم دهون
1.6 جم دهون مشبعة

منتجات تبدو صحية.. لكنها ليست كذلك

رغم وصف بعض منتحات الشوكولاتة السبريد النباتي، إلا أن الخبراء أكدوا أن الفرق الغذائي محدود جدًا، إذ ما زال غنيًا بالسكر والدهون.

بدائل بدون سكر.. ولكن احذر

وهناك بعض منتجات الشوكولاتة السبريد  تستخدم محليات صناعية مثل المالتيتول بدل السكر، ومن سلبياتها:

ـ قد تسبب انتفاخًا واضطرابات هضمية
ـ ليست منخفضة السعرات بشكل كبير
ـ ما زالت أطعمة عالية الطاقة

وأكد الخبراء أن بعض منتجات الشوكولاتة السبريد القابلة للدهن تحتوي على نسب متقاربة من السكر والدهون، وبالتالي لا تمثل خيارًا صحيًا حقيقيًا.

نصيحة خبراء التغذية

وأفضل خيار ليس فقط اختيار منتج أقل سكرًا، بل أيضًا:
ـ تقليل الكمية المستخدمة
ـ عدم تناولها يوميًا
ـ اختيار منتجات غنية بالمكسرات الحقيقية
ـ قراءة الملصق الغذائي جيدًا

بالصور

فيديو

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبدالوهاب تحافظ على صدارة يوتيوب بــ الحضن شوك

المزيد

