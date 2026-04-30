مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد .. ليست كلها صحية كما تظن

في ظل الشعبية الكبيرة التي تحظى بها شوكولاتة السبريد القابلة للدهن، بدأ المستهلكون يبحثون عن بدائل صحية تجمع بين المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية الأفضل.

لماذا تُعتبر الشوكولاتة السبريد خيارًا غير صحي؟

ومع امتلاء الأسواق بمنتجات تحمل عبارات مثل "بدون سكر مضاف" و"نباتي" و"غني بالبروتين"، حذر خبراء التغذية من الانخداع بالشعارات التسويقية، مؤكدين أن كثيرًا من هذه المنتجات لا تختلف كثيرًا عن الأصل.



وبحسب خبراء التغذية، تحتوي شوكولاتة السبريد على أكثر من 50% سكر، إلى جانب زيت النخيل وكمية محدودة من البندق، ما يجعلها أقرب للحلوى من كونها إفطارًا يوميًا مناسبًا.

وكل ملعقة من شوكولاتة الأسبريد تقريبًا (15 جم) تحتوي على:

80 سعرة حرارية

8.4 جم سكر

4.6 جم دهون

1.6 جم دهون مشبعة

مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد

منتجات تبدو صحية.. لكنها ليست كذلك

رغم وصف بعض منتحات الشوكولاتة السبريد النباتي، إلا أن الخبراء أكدوا أن الفرق الغذائي محدود جدًا، إذ ما زال غنيًا بالسكر والدهون.

بدائل بدون سكر.. ولكن احذر

وهناك بعض منتجات الشوكولاتة السبريد تستخدم محليات صناعية مثل المالتيتول بدل السكر، ومن سلبياتها:

ـ قد تسبب انتفاخًا واضطرابات هضمية

ـ ليست منخفضة السعرات بشكل كبير

ـ ما زالت أطعمة عالية الطاقة

وأكد الخبراء أن بعض منتجات الشوكولاتة السبريد القابلة للدهن تحتوي على نسب متقاربة من السكر والدهون، وبالتالي لا تمثل خيارًا صحيًا حقيقيًا.

نصيحة خبراء التغذية

وأفضل خيار ليس فقط اختيار منتج أقل سكرًا، بل أيضًا:

ـ تقليل الكمية المستخدمة

ـ عدم تناولها يوميًا

ـ اختيار منتجات غنية بالمكسرات الحقيقية

ـ قراءة الملصق الغذائي جيدًا