زوج ينهي حياة زوجته ويصيب ابنتيه في جريمة تضرب سوهاج

شهدت محافظة سوهاج واقعة مأساوية ضربت ارجاءها منذ قليل، بعدما تحولت خلافات أسرية إلى جريمة دامية داخل منزل بسيط، راح ضحيتها زوجة على يدي زوجها، فيما أُصيبت ابنتاهما بإصابات متفرقة، في مشهد صادم يعكس مأساة إنسانية داخل جدران بيت كان من المفترض أن يكون ملاذًا آمنًا.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بقيام زوج بالتعدي على زوجته وابنتيه داخل منزلهما، ووجود حالة وفاة ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين مصرع الزوجة إثر إصابتها بعدة طعنات متفرقة بالجسد، فيما أُصيبت ابنتاها بإصابات تراوحت بين جروح قطعية وكدمات، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم، وهو زوج المجني عليها، أقدم على ارتكاب الواقعة عقب نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات أسرية، سرعان ما تطورت إلى اعتداء عنيف باستخدام سلاح أبيض؛ ما أدى إلى وفاة الزوجة في الحال، وإصابة الطفلتين أثناء محاولتهما الدفاع عن والدتهما.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، حيث تم نقل جثمان المجني عليها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، للوقوف على ملابسات الجريمة كاملة، واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.