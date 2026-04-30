محافظ سوهاج يستقبل النقيب العام لأطباء مصر

استقبل اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، الدكتور أسامة عبد الحي النقيب العام لأطباء مصر، خلال زيارته للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد فوزي نقيب أطباء سوهاج.

ورحب محافظ سوهاج بنقيب أطباء مصر والوفد المرافق، مثمنا دور وجهود الأطباء في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين، ودور النقابة في تقديم الدعم والرعاية لكافة الأطباء العاملين بالمحافظة.

واشار إلى أهمية التواصل الدائم بين النقابة وأجهزة المحافظة، بما يحقق مصلحة المواطن السوهاجي.

من جانبه وجه النقيب العام، الشكر والتقدير لمحافظ سوهاج على الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحسين بيئة العمل، وتوفير سبل الدعم وكافة الإمكانيات اللازمة لتذليل المعوقات التي قد تواجه منظومة القطاع الصحي.

تأتي زيارة نقيب أطباء مصر والوفد المرافق لمحافظة سوهاج، للمشاركة في مؤتمر نقابة أطباء سوهاج الأول.