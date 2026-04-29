محافظ سوهاج يعلن توريد 46 ألف طن قمح ورفض 948 طنا غير مطابقة للمواصفات

أعلن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج عن انتظام سير أعمال توريد محصول القمح المحلي للموسم الحالي 2026 مؤكدا أن صوامع وشون المحافظة استقبلت حتى الآن 46 ألفا و590 طنا و620 كيلو جراما من الأقماح وذلك منذ بدء أعمال التوريد في منتصف شهر أبريل الجاري.

وأوضح المحافظ أن عمليات الاستلام تجري تحت إشراف لجان فنية متخصصة لضمان مطابقة القمح للمواصفات وكشف أن إجراءات الفرز أسفرت عن رفض 948 طنا لمخالفتها المعايير المقررة مشددًا على أنه لا تهاون في جودة المحصول الاستراتيجي المخزن.

وفي إطار خطة الدولة لدعم المزارعين وتقليل الفاتورة الاستيرادية أكد راشد على الالتزام بصرف المستحقات المالية للموردين فوراً وتذليل كافة العقبات التي تواجههم أثناء عملية النقل والتسليم.

ومن الجدير بالذكر أن محافظة سوهاج تستهدف هذا العام حصاد مساحة إجمالية تصل إلى 199 ألف فدان حيث تم تجهيز 15 موقعاً تخزينيًا تشمل صوامع وشوناً ومراكز تجميع لاستيعاب الكميات الموردة فيما تواصل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة متابعة الموقف على مدار الساعة لضمان تحقيق المستهدفات القومية وتأمين الاحتياجات من المحصول.