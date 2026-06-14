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ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن توقعات المنتخب المصري في كأس العالم 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن توقعات المنتخب المصري في كأس العالم 2026

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
هاجر هانئ

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من لقاء سابق  لـ  خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، مما أثار الجدل حول  تحقيق المنتخب المصري إنجاز رياضي  غير مسبوق خلال منافسات كأس العالم 2026.

وقالت ليلى عبد اللطيف  في مقطع الفيديو المتداول، إن الجمهور المصري سيحتفل في الشوارع بعد فوز المنتخب في مباراة وصفتها بـ الحساسة وغير المتوقعة ضمن مباريات مصر في مونديال 2026، مشيرة إلى أن هذا الانتصار سيشكل حدثا استثنائيا في تاريخ الرياضة المصرية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه التوقعات بين مؤيد ومشكك، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي تحظى بها توقعات خبيرة الأبراج في العالم العربي.

ليلى عبد اللطيف كأس العالم 2026 المنتخب المصري

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