ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن توقعات المنتخب المصري في كأس العالم 2026

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من لقاء سابق لـ خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، مما أثار الجدل حول تحقيق المنتخب المصري إنجاز رياضي غير مسبوق خلال منافسات كأس العالم 2026.

وقالت ليلى عبد اللطيف في مقطع الفيديو المتداول، إن الجمهور المصري سيحتفل في الشوارع بعد فوز المنتخب في مباراة وصفتها بـ الحساسة وغير المتوقعة ضمن مباريات مصر في مونديال 2026، مشيرة إلى أن هذا الانتصار سيشكل حدثا استثنائيا في تاريخ الرياضة المصرية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه التوقعات بين مؤيد ومشكك، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي تحظى بها توقعات خبيرة الأبراج في العالم العربي.