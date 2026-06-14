أنغام تستعرض أناقتها في حفل البحرين.. صور

حرصت الفنانة أنغام على مشاركة متابعيها هبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من خلال إحيائها حفلا غنائيا في البحرين.

إطلالة أنغام

تألقت أنغام في الصور بإطلالة راقية كعادتها، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل اتسم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة كما تميز باللون البني المطرز.

انتعلت أنغام حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، ولم تبالغ في المجوهرات والإكسسوارات مما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، بدت أنغام بخصلات شعرها البني المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة الغير مبالغ فيها.