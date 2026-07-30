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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لخلافات سابقة.. ضبط المتهم بإنهاء حياة عامل بطعنات غادرة في المحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي
نتيجة الثانوية العامة 2026

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة في مشاجرة بشوارع منطقة أبوشاهين بمدينة المحلة الكبرى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول وصول جثة للمدعو محمود عبد العال فرحات 31 سنة عامل بمصنع في مشاجرة بمنطقة أبوشاهين بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على تطوراته .
وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة برئاسة الرائد عبد المنعم الوكيل وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم مرتكب الواقعة .

سقوط المتهم 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي أمن الغربية بطعنات غادرة شاب المتهم

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